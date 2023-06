Danske Bank forlater det norske privatmarkedet

Banken har startet en prosess for et mulig salg av denne delen av virksomheten.

Danske Bank sine kontorer på Aker Brygge.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post

Kundene trenger ikke foreta seg noe som en del av prosessen rundt et mulig salg, ifølge banken.

– På kort sikt kommer det ikke til å skje noe, frem til vi har noe nytt å melde. Alle kunder beholder sine rettigheter og bankaktivitet med oss, sier landssjef i Danske Bank Erlend Angelfoss til E24, onsdag morgen.

I følge Angelfoss har det har vært utfordrende å oppnå tilfredsstillende lønnsomhet knyttet til denne delen av banken.

─ Etter en strategisk gjennomgang har vi derfor kommet frem til at banken ikke lenger vil videreføre satsingen på personmarkedet, sier Angelfoss.

Vil finne ny eier

Det trengs ifølge banken betydelige investeringer for å styrke markedsandelen og øke lønnsomheten i den norske privatkundevirksomheten. Angelfoss sier Danske Bank har en markedsandel på seks prosent i personmarkedet i Norge, og at de har rundt 400 ansatte som jobber med denne delen av virksomheten.

– Vi har en ganske stor låneportefølje i dette segmentet. Det er en balanse på rundt 200 milliarder kroner i boliglån. Vi skal finne et godt hjem for denne porteføljen. Vi tenker at jo bedre vi kan drifte denne porteføljen, jo enklere vil denne prosessen bli, sier Angelfoss, som ikke vil gi noe tidsestimat på når et eventuelt salg vil skje.

– Vi har sett tidligere at dette kan ta lang tid. Det vil ta tid før vi er helt i mål med både forberedelser og godkjenninger fra diverse instanser. Derfor er det «business as usual».

– Investeringsbehov

Nyheten kommer etter at banken har gjort en strategisk gjennomgang. Nå skal Danske Bank forsøke å finne en nye eier for virksomheten. Den vil komme tilbake med mer informasjon om dette, senest i forbindelse med fremleggelsen av resultatet for andre kvartal 2023.

– Med beslutningen om å ikke lenger drive privatkundevirksomhet i Norge, vil vi kunne styrke innsatsen mot andre segmenter og markeder, som presentert i vår nye strategi, sier Carsten Egeriis, toppsjef i Danske Bank, i en uttalelse.

– Grunnen til at vi tar dette valget er et investeringsbehov både kapital og i form av ansatte og kunnskap i andre segmenter. Det er andre steder i konsernet vi kan bruke midlene bedre. Vi er en stor bank i Norden. I Norge vil vi nå etter hvert fokusere på bedriftsmarkedet, følger Angelfoss opp.

Onsdag presenterer Danske Bank nye mål og planer for fremtiden. I den nye strategien skal trappe opp satsingen på bedriftsmarkedet.

– Frykter dere at privatkundene vil se til andre banker som følge av usikkerhet?

– Jeg har ingen grunn til å frykte dette. Tilbudet vårt til kundene er som det alltid har vært. Vi kommer til å være der, så det er ingen grunn til å se andre steder, slår han fast.

Aksjonærkrav

På forhånd har det vært spekulasjoner om et norsk salg. To av bankens største aksjonærer, ATP-fondet og Akademikerpension, har tidligere gitt klar melding om at de forventer mer enn fagre løfter på kapitalmarkedsdagen.

Under bankens generalforsamling i mars, etterlyste ATP blant annet en konkret plan for å forbedre det kommersielle momentet og en klar retning for bankens geografiske fokus

Danske Bank har en markedsandel i det norske privatmarkedet på 5,5 prosent, i Sverige har den falt til 3,4 prosent og trenden er negativ, ifølge den danske avisen Børsen. I Danmark er markedsandelen 24,1 prosent.