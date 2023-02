Akers verdier falt til 66,9 milliarder i fjerde kvartal

Røkke-konsernets verdier falt mot slutten av året. Aker vil drysse 1,1 milliarder utbyttekroner over aksjonærene.

Aker-eier Kjell Inge Røkke under Pareto-konferansen i 2020.

Industrikonsernet Aker, hvor Kjell Inge Røkke er største eier, åpner regnskapsbøkene for fjorårets siste kvartal.

Den verdijusterte egenkapitalen endte på 66,9 milliarder kroner. Dette er nettoverdien til selskapet, og regnes ut ved å ta eiendelene og trekke fra totale forpliktelser.

Verdiene falt fra 69 milliarder kroner ved utgangen av tredje kvartal, skriver selskapet. Justert for utbytte var verdinedgangen på 1,5 prosent.

Varsler milliardutbytte

Aker-styret foreslår å betale et utbytte på 15 kroner per aksje for 2022. Styret vil også be om at det skal betales et utbytte i andre halvdel av 2023.

Utbyttet for 2022 tilsvarer en samlet utbetaling til Aker-aksjonærene på 1,1 milliarder kroner.

Kjell Inge Røkkes selskap TRG Holding sitter med 68 prosent av Aker-aksjene, og vil dermed få utbetalt rundt 760 millioner. Røkke, registrert med en formue på 18,9 milliarder kroner i 2020, flyttet til til Sveits i høst, noe som fikk debatten om formuesskatt til å blusse opp igjen.

Den verdijusterte egenkapitalen utgjorde 900 kroner per aksje ved utgangen av fjoråret, ned fra 929 kroner ved utgangen av september samme år. Den siste oppdateringen på Akers hjemmesider viser en verdijustert egenkapital per aksje på 887 kroner.

Samtidig steg Aker-aksjen med fire prosent til 719,5 kroner i løpet av kvartalet. Sluttkurs torsdag var på 754,5 kroner.

Verdifall

Aker melder at verdiene i den industrielle porteføljen ble redusert med 2,2 milliarder kroner til 64,9 milliarder kroner i løpet av kvartalet.

Ifølge kvartalsrapporten falt verdien i blant annet oljeselskapet Aker BP, fornybarselskapet Aker Horizons og krillselskapet Aker BioMarine.

Aker er også storeier i selskaper som oljeserviceselskapet Aker Solutions og IT-selskapet Cognite.

Porteføljen består også av Aize som arbeider innenfor industriell programvare, samt oljeselskapet Aker Energy og Salmar Aker Ocean som eies sammen med Gustav Witzøe-dominerte Salmar og driver innen oppdrett.

I den finansielle porteføljen til Aker var verdiene på 11,2 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet, mot 11,9 milliarder i tredje kvartal.

Denne porteføljen består av børsnoterte selskaper, eiendom og andre finansielle investeringer.