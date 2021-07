Finfluenser Else (28) vil kopiere Warren Buffett: – Stol på egen analyse

Unge ser til influensere på sosiale medier for å lære om sparing og investering, men man kan bli lurt, advarer bransjetopp.

SPAREGLAD: Else Sundfør er «finfluenser» og deler sin investeringsreise på Instagram. Vis mer byoutline Brandon Nagy

Publisert: Oppdatert i går 18:49

Rekordmange har kjøpt sin første aksje på Oslo Børs det siste året, og det har aldri vært flere unge i aksjemarkedet. Børsen har siden bunnivået i fjor steget med nesten 80 prosent.

Det har med andre ord vært penger å tjene, og samtidig har stadig flere investorer gått til sosiale medier for å dele sine erfaringer med andre.

– Jeg fant ut at jeg hadde en del penger til overs da jeg fikk lønn, så da begynte jeg å sette meg inn i aksjer og fond.

Else Sundfør (28) er relativt fersk som investor, og etter at hun oppdaget spare- og investeringsuniverset for et par år siden ønsket hun å dele lidenskapen med flere. Hun driver Instagramkontoen «InvestNorway» for å hjelpe andre med å komme i gang med sparing i fond og aksjer.

– Jeg brukte seks-syv måneder på å lese meg opp, og det anbefaler jeg alle å gjøre, forklarer hun til E24.

Sundfør er åpen om at hun «tjener godt» som maskiningeniør og brønntester i Schlumberger, men er tydelig på at hun var heldig med tidspunktet da coronapandemien slo inn i fjor.

– Da var markedet billig, det er klart, og da fikk jeg en god følelse, det var en skikkelig boost.

Les på E24+ – Galskapen vil ta slutt i Seadrill (+)

– Finnes ikke raske penger

– Har du noen forbilder?

– Min største inspirasjonskilde er Benjamin Graham (forfatteren av «The Intelligent Investor», journ.anm.). Jeg er en fundamental investor, og det tror jeg man kommer lengst med også, forklarer hun.

Fundamental analyse er en metode som baserer seg på omfattende gjennomgang av blant annet nøkkeltall for å fastslå hva selskapets verdi er. Kjente investorer som praktiserer denne metoden er milliardær Warren Buffett, som er blant verdens rikeste.

Hun forteller at folk stadig kontakter henne for å få konkrete investeringsråd med mål om å «tjene raske penger».

– Da må jeg forklare at det ikke er slik det fungerer. Jeg har søkt meg frem til bøker og gjør mine egne analyser, men kanskje folk er for late, spør hun, og legger til at hun har «gjort flere feil» som investor.

FORBILDER: Else Sundfør ser opp til finansnestorene Benjamin Graham og Warren Buffett. Vis mer byoutline Brandon Nagy

Les på E24+ Ekspertens råd for langsiktige investeringer

Ser hull i kunnskapen

Influenseren anbefaler ferske investorer å se til indeksfond og utbytteaksjer, og mener at man ikke skal ta «masse risiko» som nybegynner.

Det er Kristin Skaug enig i. Hun er daglig leder i stiftelsen AksjeNorge, og følger kontoer i sosiale medier med stor interesse.

– At noen er så interessert og vil dele kunnskap er helt fantastisk, og for de fleste er det med gode intensjoner, men det er med blandede følelser at jeg leser en del av hva disse skriver, sier hun til E24.

Les på E24+ Ukens Investtech: Fire vinneraksjer i resultatsesongen (+)

Bransjetoppen ser flere kunnskapshull i sosiale medier.

– Det er en viss fare for feilinformasjon, forklarer hun, og legger til at «sparehorisont og risiko ofte er glemt i sosiale medier».

– Det er ikke noe galt å i bruke sosiale medier som informasjonskanal, men man mister balansen. Det er fantastisk at mange vil dele informasjon, men det holder ikke så si at man er nybegynner, mener hun, og påpeker at den eventyrlige oppgangen på Oslo Børs «ikke er hva man kan forvente i fremtiden».

Kristin Skaug vil bidra til økt kunnskap om langsiktig sparing i aksjer og verdipapirmarkedene gjennom sin posisjon som daglig leder i AksjeNorge. Vis mer byoutline CF Wesenberg

Samtidig frykter hun at ferske investorer vil bevege seg bort fra tradisjonelle informasjonskanaler.

– Det er en utfordring at mange hausser opp at man ikke skal stole på banken eller fondsforvaltere, de gjør jo det de kan for at kundene skal gjøre det bra over tid, mener Skaug.

– Mine investeringsvalg er ikke riktige for alle, vi har jo alle forskjellig risikoprofil. Jeg vil bare inspirere, supplerer Sundfør legger til at hun «bare er en hobbyinvestor med masse å lære».

Les på E24+ Er aksjemarkedet i en boble? Dette mener ekspertene (+)

Ekspert advarer mot anonyme kontoer

Skaug har registrert en betydelig økning i antall kontoer på sosiale medier som deler fra sin personlige investeringsreise under pandemien, men advarer mot å stole på anonyme brukere og ukjente investorer.

– Mange av disse er også helt ferske, men noen er gode formidlere. Det er forskjell på å lære ting selv og å oppdra andre, mener hun, og oppfordrer til «god kildekritikk».

Skaug kommer med følgende råd til sparelystne nordmenn i sosiale medier:

Gå tilbake i historikken deres, virker kontoen seriøs?

Har vedkommende økonomiske insentiver for å dele informasjon?

Kryssjekk informasjonen med banker og meglerhus.

Husk at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtiden.

Svein Ølnes er seniorforsker ved Vestlandsforskning. Vis mer byoutline Privat

Forsker Svein Ølnes har også registrert fremveksten av «finfluensere», men advarer mot det han kaller «mer eller mindre seriøse aktører».

– Det følger en fare for at man blir lurt eller brenner seg på å følge slike råd, sier han, og legger til at «det er prisen for økt demokratisering av investeringsmuligheter».

Han oppfordrer ferske investorer til å «finne ressurser man kan stole på», men innser at det er vanskelig hvis man er helt fersk.

– Gjør deg opp din egen mening og ikke ta råd fra andre uten å kvalitetssjekke, sier han.

Les også Forbrukerøkonom bekymret for unges investeringer: – Influensere har enorm påvirkningskraft

Har brent seg på råd

– Alle råd jeg har fulgt om å kjøpe høyrisikoaksjer har gått skikkelig dårlig, der har jeg brent meg flere ganger, forteller Sundfør.

Nå følger hun ikke tips eller råd, hverken fra meglerhus eller andre, uten å gjøre egne analyser først.

– Slike kjøp har vært blant mine verste, og egeninteresse kan man finne både hos privatpersoner og i meglerhus, mener hun, og legger til:

– Man må stole på egen magefølelse og analyser, det er mitt tips.