Ving Norge mer enn tredoblet underskuddet i nytt kriseår

Eierne har i alt skutt inn over en halv milliard i det kriserammede reiseselskapets norske virksomhet.

Petter Stordalen er blant eierne av Ving.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 30 minutter siden

Årsregnskapet til Ving Norge er preget av et enormt inntektsfall. Omsetningen falt til 60,5 millioner, fra 1,25 milliarder kroner.

Resultat etter skatt endte på minus 166,3 millioner kroner, mot minus 46,1 millioner kroner i tilsvarende periode året før.

Tallene gjelder for perioden fra oktober 2020 til og med september 2021.

Kun 8.500 kunder reiste med selskapet siste regnskapsår, en reduksjon på 92,9 prosent fra året før.

Egenkapitalen var tapt

I årsberetningen skriver selskapet at egenkapitalen var tapt i siste del av regnskapsperioden, men eierne skjøt inn 100 millioner kroner i kapital for å sikre løpende drift.

Dermed har eierne Petter Stordalen og oppkjøpsfondene Altor og TDR skutt inn over en halv milliard kroner som følge av coronapandemiens påvirkning på driften.

«Kostnadsbesparende tiltak som reduksjon av leide lokaler og nedbemanning er iverksatt», står det.

Ving Norge Et heleid datterselskap av Nordic Leisure Travel Group.

De største eierne av morselskapet Nordic Leisure Travel Group er Petter Stordalens Strawberry Equities, oppkjøpsfondene Altor og TDR Capital.

De tre eierne tok over reiselivskonsernet i 2019, da Thomas Cook gikk konkurs . De nordiske virksomhetene ble da kjøpt opp og videreført. Flyselskapet endret navn til Sunclass Airlines.

Selger reiser med charterfly til utlandet under varemerket Ving i Norge.

Leverer pakkereiser hovedsakelig til storbyer i Europa og reisemål i Middelhavet, fotballreiser til England og Spania, samt langdistansemål og cruisepakker. Vis mer

Krig og pandemi

Selskapet skriver at salget av reiser ikke har nevneverdig blitt påvirket at krigssituasjonen, men at det er vanskelig å forutse noe om utviklingen.

Andre usikkerhetsfaktorer som påvirker reisebransjen er pris på flydrivstoff, eventuelle arbeidskonflikter og mulig overkapasitet på det norske reisemarkedet.

«Fra januar 2022 har virksomheten opplevd en stor økning i salg av feriereiser og prognosen fremover er veldig optimistisk. Men situasjonen kan endre seg raskt noe selskapet merket mot slutten av 2021 da restriksjoner ble gjeninnført i desember 2021 på grunn av omikron-varianten. Dette medførte en redusert etterspørsel på kort sikt, spesielt på reise med avreise tidlig i 2022», skriver selskapet.