Frontline tapte 235 millioner kroner i andre kvartal

Et blytungt marked for tankskip preger kvartalstallene til Oslo Børs-noterte Frontline.

Mangemilliardær John Fredriksen er på eiersiden i shippingsektorer som tank, tørrlast og gassfrakt. Vis mer

Publisert: Oppdatert for mindre enn 2 timer siden

John Fredriksens tankrederi, Frontline, legger torsdag frem rapporten for årets andre kvartal, som viser betydelig svakere tall enn i fjor:

Resultatet etter skatt endte på minus 26,6 millioner dollar, ned fra et positivt resultat på 200 millioner dollar i fjorårets andre kvartal. Årets tap tilsvarer 235 millioner kroner.

På forhånd var det ventet et resultat før skatt på minus 23 millioner dollar, ifølge estimater innhentet av Infront for TDN Direkt.

Driftsinntektene i kvartalet landet på 170 millioner dollar, ned fra 387 millioner dollar i fjor.

Timecharter-ratene i spotmarkedet for Frontline-skipene i andre kvartal var på henholdsvis 15.000 dollar, 11.000 dollar og 10.600 dollar per dag for skipstypene VLCC, Suezmax og LR2, fremgår det.

Gikk motsatt vei

Det kraftige resultatfallet kommer i kjølvannet av et skadeskutt tankmarked i årets periode.

Slik har det vært helt siden produksjonskuttene fra oljegrupperingen Opec og samarbeidsland på grunn av coronakrisen.

– Tankmarkedet fortsatte å være utfordrende gjennom andre kvartal 2021, til tross for at de fleste energirelaterte råvarer og shippingmarkeder så en betydelig oppsving i etterspørsel og priser, kommenterer Frontline-sjef Lars Barstad torsdag.

Venter lavere rater i tredje kvartal Frontline forventer at timecharter-ratene i spotmarkedet for tredje kvartal som helhet vil bli lavere enn de TCE-ratene som på nåværende tidspunkt er i kontraktene, på grunn av påvirkningen fra ballastdager ved slutten av andre kvartal, samt nåværende rater, ifølge rapporten. De estimerte spot TCE-ratene for tredje kvartal 2021, inklusive charter-dekning, utregnet fra load-to-discharge basis, er følgende: Om lag 14.000 dollar pr dag kontrahert for 70 prosent tilgjengelige dager for VLCCer.

-Om lag 9.800 dollar pr dag kontrahert for 64 prosent tilgjengelige dager for suezmaxer.

Om lag 11.800 dollar pr dag kontrahert for 63 prosent tilgjengelige dager for LR2er. Kilde: Infront TDN Direkt Vis mer vg-expand-down

Analytiker: «Tror bunnpunktet er bak oss»

Frontline-aksjen har fortsatt steget rundt 20 prosent i år til en kurs på 66 kroner.

DNB Markets nedjusterte nylig deres kursmål til 72 kroner, fra tidligere 76 kroner, samtidig som det ble gjentatt en hold-anbefaling på aksjen.

«Vi tror bunnpunktet i tankmarkedet er bak oss, men venter fortsatt ugunstige markedsforhold i noe tid mens volumene sakte kommer tilbake», skriver DNB Markets’ shippinganalytiker.

Gjennom året er det blitt varslet flere skipskjøp fra Frontline, med levering i 2022 og 2023.

Fakta om Frontline Har en flåte bestående av 68 skip som frakter olje, fordelt på typene VLCC, Suezmax og Aframax/LR2.

Notert på Oslo Børs og New York-børsen under tickeren «FRO».

Markedsverdien er 13 milliarder kroner per 25. august 2021.

John Fredriksen er største aksjonær.

Selskapet er registrert i Bermuda. Vis mer vg-expand-down

Ny sjef

Sist uke ble det kjent at Lars H. Barstad tar over stillingen som toppsjef i Frontline Management på permanent basis fra 1. september i år.

Han har vært midlertidig ansatt i stillingen, etter at Robert Hvide Macleod sluttet i fjor.

Styreleder Ola Lorentzon uttalte at styret er trygge på at Barstad vil lykkes i jobben og bygge aksjonærverdier for Frontline.

– Jeg er veldig takknemlig anerkjennelsen fra styret. Jeg ser frem til å fortsette arbeidet med dette sterke laget for å posisjonere selskapet for det jeg tror vil bli veldig spennende år for tanksektoren generelt og for Frontline spesifikt, sa Barstad i meldingen.