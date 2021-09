DNB-toppen gir seg: – Har jobbet veldig mye over lang tid

Etter mange år i DNBs toppledelse ser Ottar Ertzeid frem til «en litt annen tilværelse», og vil blant annet bruke tid på å investere egne midler. – Ligger ingen dramatikk bak, sier han.

Finansdirektør Ottar Ertzeid i DNB varslet sin avgang mandag. Fra våren neste år vil han forvalte egne midler etter en mannsalder i banken. Vis mer

DNB-toppen Ottar Ertzeid (56) varslet mandag at han skal slutte etter en 32 år lang karriere i bankkonsernet.

Nå gir han seg som finansdirektør, og overlater stafettpinnen til bankens konserndirektør for risikostyring, Ida Lerner (46).

– Dette kom nok litt brått på folk, men det ligger ingen dramatikk bak denne beslutningen. Jeg har fått være med på veldig mye spennende over 32 år i DNB, og har jobbet veldig mye over lang tid, skriver Ertzeid i en e-post til E24, og fortsetter;

– Nå ønsker jeg en litt annen tilværelse fremover, og kan overlate oppgaven i trygge hender til Ida 1. november.

Sitter på mange DNB-aksjer

Ertzeid var i 18 år leder for DNB-konsernets største pengemaskin, meglervirksomheten DNB Markets.

I 2019 overrasket han ved å overlate sjefsstolen til Alexander Opstad for selv å gå inn i rollen som ny finansdirektør, like etter at Kjerstin Braathen rykket opp som ny konsernsjef.

Tiden som leder for meglervirksomheten gjorde Ertzeid til konsernets best betalte i en årrekke. Det har også bidratt til å gjøre ham til en stor privatinvestor i DNB, og han har vært den i konsernledelsen som eier flest aksjer i banken.

Per 31. desember 2020 eide han over 275.000 DNB-aksjer til en samlet verdi på over 52 millioner kroner basert på dagens kurser, ifølge aksjonærregisteret.

Han hadde per årsskiftet også eierposter i blant annet Lerøy Seafood, Veidekke, Olav Thon Eiendomsselskap, Telenor, ABG Sundal Collier og Yara.

Vil stå friere

Ertzeid er styremedlem i Oslo Børs, Verdipapirforetakenes Sikringsfond og DextraArtes, et datterselskap til Sparebankstiftelsen som blant annet gir pengestøtte til kunst og kultur.

– Jeg ønsker også å kunne bruke kompetansen min til å ta på meg noen styreverv og å stå friere til å investere egne midler. Det er ikke mulig å kombinere med dagens rolle som finansdirektør, skriver Ertzeid.

Fra 1. november går han tilbake til DNB Markets i en rolle som rådgiver innen oppkjøp og fusjoner, frem til våren.

– Fram til det jobber jeg for fullt som CFO (finansdirektør, red.anm.), og gleder meg til å legge frem resultatene for tredje kvartal om noen uker, avslutter DNB-toppen.

DNB legger frem resultater per tredje kvartal 21. oktober.

Bankanalytiker Johan Strøm i Carnegie har full forståelse for at Ertzeid etter en lang bankkarriere nå velger å forvalte egne midler.

Han applauderer også DNB-toppens innsats i konsernet.

– Ertzeid har jobbet i DNB i 32 år, men har vel en «erfaring» på mer enn 50 år. Er det noen som har jobbet mye i DNB, så er det han, sier Strøm til E24.

