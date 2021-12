Oslo Børs steg 23 prosent i 2021

Etter det beste året på Oslo Børs siden 2013 kan 2022 bli langt tøffere for investorer. Odin-forvalter Atle Hauge frykter konsekvensene av skyhøye energipriser og stigende renter.

Hovedindeksen på Oslo Børs steg 23,35 prosent i 2021 og hadde dermed sitt beste år siden 2013. Vis mer

Hovedindeksen på Oslo Børs endte opp 0,18 prosent til 1.201,43 poeng på årets siste handelsdag.

Dermed har indeksen lagt på seg 23,35 prosent i løpet av 2021.

Odin-forvalter Atle Hauge er overrasket over den sterke avkastningen, både for det norske og internasjonale aksjemarkedet. – Verden står jo midt i en energikrise, og så vidt jeg vet har vi aldri hatt slike uten en påfølgende resesjon, sier Hauge til E24.

– Det er åpenbart at de svært høye energiprisene vi har nå, er svært negative for verdensøkonomien. En resesjon er åpenbart ille for så å si alle typer selskaper, legger han til.

Han opplever den kraftige børsoppgangen som delvis paradoksal, med tanke på alle ubalansene som preger verdensøkonomien for øyeblikket.

I tillegg til skyhøye energipriser lister han opp spredningen av det nye omikron-viruset, galopperende inflasjon og omfattende forstyrrelser i verdens logistikkjeder.

– Samtlige av disse faktorene kunne i seg selv vært nok til å utløse en skikkelig korreksjon, uten at vi har fått dette. I stedet har det alltid vært noen som har vært villige til å kjøpe når markedet faller, sier Hauge.

Bommet på Equinor og Hydro

Av 116 norske aksjefond registrert hos analyseselskapet Morningstar, var det 43 som leverte høyere avkastning enn Hovedindeksen i 2021. Øverst tronet Fondsfinans Utbytte med 33,7 prosent i pluss pr. torsdag ettermiddag.

Hauge tok over styringen av Odin Norge i februar og klarte en avkastning på 27,2 prosent for året, godt over referanseindeksens 20,7 prosent.

– Vi har hatt for lite Equinor og Hydro i porteføljen. Det var ikke så lett å spå at råvareprisene som driver disse aksjene, ville stige så voldsomt som de har gjort i høst, sier Hauge.

Odin Norge-forvalter Atle Hauge. Vis mer

De høyeste aluminiumsprisene siden før finanskrisen har løftet Hydro med 77 prosent i inneværende år.

Equinor-aksjen er opp over 67 prosent i 2021, godt hjulpet av at oljeprisen har steget 50 prosent i samme periode. Samtidig har gassprisene de siste månedene steget til fantasinivåer som følge av den pågående energikrisen i Europa.

Tidenes høyeste laksepris

Hauge er mer fornøyd med satsingen på laksesektoren i året som gikk. Odin Norge var blant annet en av hjørnesteinsinvestorene i børsnoteringen av Frøya-oppdretteren Måsøval, som gikk på Euronext Growth i juni.

E24 skrev nylig at markedet priser inn tidenes høyeste laksepris på 63,9 kroner kiloen i 2022. Prisene steg kraftig i ukene før jul, til tross for en økning i norske eksportvolumer på 9 prosent sammenlignet med fjoråret.

– Etterspørselen etter laks er imponerende høy, og slike tall lover godt for neste år, sier Hauge.

– Hva har overrasket deg mest i aksjemarkedet i år?

– En ting jeg må trekke frem, er nytegningen av aksjefond, som har vært rekordhøy i år. De siste 18 månedene har mange nye investorer fått øynene opp for aksjemarkedet, og det er oppsiktsvekkende å se hvor aktive og seige de er, sier Hauge.

Spent på handlingsrommet

Helt siden pandemiens utbrudd våren 2020 har vestlige lands sentralbanker vært opptatt av å stimulere økonomien både gjennom lave renter og verdipapirkjøp, og dermed fått mye av æren for å drive den euforiske stemningen i aksjemarkedet.

– Nå ser vi jo at løs pengepolitikk ordner hverken problemer med virus eller logistikk. Samtidig er det lav arbeidsløshet og vanskelig for bedriftene å finne kvalifiserte folk, så det taler for at lønnsinflasjonen vil fortsette, sier Hauge.

Han tror denne utviklingen vil begrense sentralbankenes handlingsrom sammenlignet med tidligere faser av pandemien, selv i et scenario der de høye energiprisene rammer veksten i økonomien.

– Det er ikke åpenbart at oppskriften de har brukt gjennom både 2020 og 2021, kan hentes frem igjen, sier forvalteren.