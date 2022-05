Hydro-sjefen om russiske kontrakter: – Veldig kostbart å komme seg ut

Det er krevende for Hydro å droppe russiske kontrakter. – Kan også få erstatningskrav, sier Hydros konsernsjef Hilde Merete Aasheim.

Tirsdag la Hydros konsernsjef Hilde Merete Aasheim frem rekordtall for første kvartal.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Norsk Hydro leverte rekordtall i første kvartal, med et justert brutto driftsresultat (ebitda) på 11,2 milliarder kroner, opp fra 5,2 milliarder kroner ett år tidligere.

Råvarekostnadene øker, men Hydro leverer likevel råsterke tall grunnet høye priser på aluminium.

Samtidig er det usikkerhet i verdensmarkedene, blant annet knyttet til Russlands invasjon av Ukraina, høy inflasjon og kinesiske pandemiproblemer.

– Det vi ser er resultatet av et veldig stramt marked, som delvis skyldes energisjokket som vi egentlig fikk før krigen. Det førte til at vi fikk nedstenging av kapasitet og prisøkning på innsatsfaktorene, sier Aasheim til E24.

– Med covid i Kina som også på en måte ødelegger verdikjedene, så er det mange som snakker om at man går mot en resesjon, fordi inflasjonen bare blir høyere og høyere, og at vi må få en korreksjon. Krigen bidrar også til at verdikjeder ikke lenger er der. Det tar vi med oss og er bevisste på, sier hun.

Hydros svar på usikkerheten er å fortsette å kutte kostnader og styrke satsingen på nye, grønne produkter. Selskapet bygger nye anlegg og kjøper opp en polsk aktør for å satse mer på resirkulering av aluminium, som har lavere kostnad enn nytt aluminium.

– Vi jobber jo med å robustgjøre selskapet hele tiden. Vi vet jo at denne industrien er syklisk, sier Aasheim.

Les også Sterkere fra Norsk Hydro i første kvartal

Har fortsatt russiske kontrakter

Fortsatt sitter Hydro med russiske kontrakter som selskapets tradere har inngått før Russlands invasjon av Ukraina. E24 omtalte nylig at skipet «Silver Dania» kom med 4.000 tonn russisk aluminium fra St. Petersburg til Karmøy.

Selskapets forpliktelser gjelder hovedsakelig for inneværende år, og Hydro jobber med å få redusert dem ytterligere.

– Det som er vanskelig er at så lenge disse ikke er sanksjonerte, så er det veldig kostbart å seg komme ut. Ikke bare den direkte kostnaden, men man kan også få erstatningskrav som kan bli voldsomme. Det er derfor vi jobber med å få dette faset ut på en god måte, sier Aasheim.

– Det vi stort sett har er laster med standard ingot (barrer av aluminium, journ.anm.), som har gått over i vårt eie og sitter i Rotterdam. Vi har gjort handler med Russland på kaldt metall og noe fôringsmaterialer, og vi har også solgt alumina, sier Hydro-sjefen.

– Er det flere skipslaster på vei?

– Det er noe materiale som kommer fra dette Rotterdam-lageret som allerede var gått over i vårt eie. Der har vi dialog med verkene og tillitsvalgte for å forklare hva dette er. For vårt mål er jo å stoppe aktiviteten med de russiske samarbeidspartnerne vi har hatt før, sier Aasheim.

Les også 4.000 tonn russisk aluminium på vei til Hydro på Karmøy

– Rørende

Norsk Hydro har rundt 400 ukrainske ansatte i sin polske virksomhet. Selskapet har hjulpet dem som ønsker med å hente familiene sine til Polen, og har organisert transport til og fra grensen til Ukraina.

– De har jobbet i våre polske pressverk. Det er rørende å se, de har pendlet mellom Polen og Ukraina. Når krigen kom, så hjalp våre folk, sier Aasheim.

– De sto ved grensen og ventet på familiene, koner og unger, som kom over grensen, og tok dem til der vi har verkene våre og hvor vi har etablert boforhold og skolegang og hjulpet dem så godt vi kan, sier hun.

Slik gikk Hydros ulike segmenter: Dette er nøkkeltallene for Norsk Hydros ulike segmenter i første kvartal (fjorårets første kvartal i parentes): Bauxite & Alumina: justert ebitda på 1,27 milliarder kroner (999 millioner kroner)

Aluminium Metal: justert ebitda på 4,77 milliarder kroner (1,75 milliarder kroner)

Metal Markets: justert ebitda på 525 millioner kroner (78 millioner kroner)

Hydro Extrusions: justert ebitda på 2,33 milliarder kroner (1,74 milliarder kroner)

Hydro Energy: justert ebitda på 2,24 milliarder kroner (841 millioner kroner)

Andre kostnader og justeringer: justert ebitda på 35 millioner kroner (minus 234 millioner kroner) Vis mer