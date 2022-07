SAS -aksjen faller kraftig på Oslo Børs

Markedet reagerer raskt på nyheten om pilot-streik i SAS. Samtidig stiger konkurrentene på Oslo Børs.

Hovedindeksen stiger 1,95 prosent ved 12.30-tiden mandag ettermiddag.

Siden fredag har oljeprisen steget rundt 2 dollar, og et fat nordsjøolje koster i 9-tiden rundt 111,9 dollar.

Samtidig stiger oljeaksjer kraftig. Equinor og Aker BP er blant de mest omsatte aksjene på Børsen i morgentimene og stiger henholdsvis 2,8 prosent og 1,8 prosent. PGS stiger 6,7 prosent.

Andre kvartal startet med nedgang for Børsen. Fredag falt Hovedindeksen 0,57 prosent.

SAS snur ned etter pilot-streik

Mandag ettermiddag ble det klart at over 900 SAS-piloter går ut i streik, noe som trolig vil ramme hundrevis av SAS-avganger utover uken.

– Dette er virkelig dårlige nyheter for våre kunder, sa SAS-sjefen Anko van der Werff til pressen etter at fristen for meklingen gikk ut klokken 12 mandag ettermiddag.

Det er også dårlige nyheter for SAS-aksjonærene, men positivt for de som sitter i aksjer hos konkurrentene.

Før SAS-sjefen møtte pressen steg flyselskapet med over 14 prosent på Oslo Børs, og over 13 prosent på børsen i Stockholm.

Ved 12.30-tiden har de derimot falt kraftig ned til henholdsvis minus 11,54 og 11,11 prosent på det meste.

Norwegian-aksjen fikk derimot ny luft under vingene og fløy opp fra 2 til 6 prosent etter at streiken i SAS ble en virkelighet.

Samtidig er Flyr opp over 13 prosent på Oslo Børs etter å ha ligget med en oppgang på rundt 3 prosent i morgentimene.

Før børsåpning har det kommet et knippe børsnyheter:

Blandet ukestart i Asia

Det spriker i begge retninger ved de asiatiske børsene mandag morgen. Mest positiv er utviklingen i Tokyo der Nikkei er opp 0,64 prosent litt over klokken 06:00.

Etter å ha holdt stengt fredag er handelen i gang igjen i Hongkong. Hangseng falt nesten 2 prosent i tidlig handel, men har gjennom morgenen tatt igjen noe av det tapte, og er nå ned 0,55 prosent.

Fredag var det oppgang på Wall Street og de amerikanske børsene brøt dermed en fire dagers tapsrekke. S&P 500 steg 1,1 prosent, Nasdaq steg 0,9 prosent og Dow Jones steg 1,0 prosent.

Wall Street holder stengt mandag i anledning nasjonaldagen.