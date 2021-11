Ny slakterekord for Salmar - men marginene var langt svakere enn ventet

Salmar tjente 748 millioner på driften i tredje kvartal, betydelig under de 912 millioner analytikerne ventet. Oppdrettskonsernet varsler en produksjonsvekst på 11 prosent i 2022.

SLIPPER TALL: Salmar, her ved konsernsjef og gründer Gustav Witzøe. Vis mer

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Lakseoppdretteren Salmar leverte et driftsresultat før biomassejusteringer på 748 millioner kroner i tredje kvartal, opp fra 647 millioner kroner i samme periode i fjor.

På forhånd var det ventet et såkalt operasjonelt driftsresultat på 912 millioner kroner, ifølge estimater innhentet av Infront TDN Direkt.

Omsetningen endte på drøye fire milliarder kroner, en økning fra 3,8 milliarder i tredje kvartal 2020.

«Vi er særlig fornøyde med resultatene fra oppdrett i kvartalet, og som alltid er det god og solid drift på laksens betingelser kombinert med godt håndverk fra våre ansatte som har gjort dette mulig,» skriver konsernsjef Gustav Witzøe i meldingen.

Den økte lønnsomheten skyldes i hovedsak økte laksepriser. Spotprisen for fersk laks i kvartalet var på nær 56 kroner i snitt, en økning på 15,5 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Etterspørselen etter den røde fisken har skutt i været i takt med avvikling av pandemirelaterte tiltak de siste månedene, som har latt restauranter, hoteller og andre trofaste laksekunder vende tilbake til normal drift.

Tapte på foredling

Witzøe trekker særlig frem gode biologiske prestasjoner i Nord-Norge i tredje kvartal, med vesentlig lavere kostnadsnivå enn tidligere.

Fisken fra denne regionen ble imidlertid slaktet i perioden med kvartalets laveste spotpriser, i august og september, understrekes det i rapporten.

Foredlingsdivisjonen Salg og industri fikk et negativt driftsresultat på 28 millioner i perioden, ned fra et driftsoverskudd på 156 millioner på samme tid i fjor.

«Salg og industri har hatt høy aktivitet gjennom kvartalet, men økte kostnader i forbindelse med logistikk og andre innsatsfaktorer svekker resultatet i kvartalet», skriver Witzøe.

Salmar slaktet rekordhøye 52.100 tonn laks i Norge i tredje kvartal, opp fra 49.700 tonn på samme tid i fjor. Driftsmarginen per kilo laks ble dermed på 14,35 kroner, mens analytikerne i snitt hadde ventet 17,5 kroner.

Salmar oppjusterer det forventede slaktevolumet i Norge i 2021 til 169.000 tonn, opp fra 163.000 tonn. Samtidig nedjusteres forventningen for Island fra 14.000 tonn til 12.000 tonn, og Scottish Sea Farms fra 36.000 til 33.00 tonn.

For 2022 anslås et slaktevolum på 191.000 tonn for Norge og Island samt 46.000 tonn for Skottland. Det vil i så fall utgjøre en vekst på 11 prosent.

Kraftig børsoppgang

Salmar har steget over 30 prosent på Oslo Børs hittil i år, og prises til 75 milliarder kroner.

Selskapet annonserte tidligere i sommer at det går sammen med Aker-konsernet i sin satsing på offshore lakseoppdrett, Salmar Aker Ocean, som etter planen skal børsnoteres innen ett til to år.

I slutten av august varslet Salmar et bud på på 11,8 milliarder kroner for konkurrenten Norway Royal Salmon, men måtte til slutt gi tapt til en annen rival, NTS.

Les også Aker og Salmar i partnerskap om lakseoppdrett til havs