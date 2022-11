Småsparere rusher til Flyr: – Åpenbart ikke lært av Norwegian

De store svingningen i kriserammede Flyr har tiltrukket seg småsparere. Aksje Norge har en tydelig advarsel.

ADVARER: Kristin Skaug i Aksje Norge.

Tirsdag ble det kjent at Flyr ikke lyktes med å hente inn det ønskede beløpet på 430 millioner i kriseemisjonen de iverksatte i forrige uke.

I stedet har selskapet valgt en alternativ løsning, de de håper å til slutt hente opp mot 700 millioner kroner. Den første delen av løsningen mangler nå bare en formell godkjenning.

Flyr vil nå hente opptil 700 millioner kroner gjennom fire ulike grep En kapitalinnhenting på 250 millioner gjennom enr rettet emisjon. Tegningskursen er igjen satt til 0,01 kroner.

En påfølgende reparasjonsemisjon rettet mot eksisterende aksjonærer som ikke kan delta i den første emisjon, på inntil 100 millioner kroner.

Deretter planlegges det tildeling av en tegningsrett for hver ny aksje som tildeles investorer som deltar i den rettede emisjonen, som kan utøves delvis eller fullt ut 31. januar 2023, 28. februar 2023 eller 31. mars 2023. Gjennom dette kan Flyr hente ytterligere 250 millioner.

De som deltar i reparasjonsemisjonen skal også etter planen bli tildelt tegningsretter som kan utøves 31. mars 2023. Gjennom kan Flyr hente ytterligere 100 millioner kroner. Vis mer

Les også Flyrs kriseemisjon er overtegnet

NORGESSJEF: Ander Skar i Nordnet sier de ser økt aktivitet i Flyr-handelen.

Det har stormet rundt selskapet den siste uken, og det har tiltrukket seg stadig flere småsparere.

Tall fra Nordnet viser at de daglige transaksjonene på deres plattform har gått fra noen hundre, til flere tusen de siste dagene.

– Den store usikkerheten og de store svingningene i Flyr-aksjen har tiltrukket seg oppmerksomhet blant daytraderne de siste dagene. I oktober ble det gjennomsnittlig gjort et par hundre transaksjoner per dag i Flyr-aksjen blant våre kunder, mens de siste dagene har det blitt gjort i snitt over 1500 transaksjoner per dag, sier Norges-sjef i Nordnet, Anders Skar, til E24.

Han sier de ikke ser spor av langsiktige investorer.

– Det er ingen nettokjøp/salg i aksjen, så aktiviteten i aksjen er så å si utelukkende intradag-spekulasjon og aktive kunder som forsøker å utnytte svingninger i aksjen for kortsiktig gevinster, forteller Skar.

Klokken 15.20 er Flyr-aksjen priset til 0,09 kroner, og selskapets markedsverdi er nå nede på 50 millioner kroner. Emisjonskursen er satt til ett øre.

Les på E24+ Investtech-analyse: Tre kortsiktige aksjer å satse på nå

– Alt over ett øre er gevinst

Aksjekursen har falt med 95 prosent i 2022. Aksjonærer i selskapet har med andre ord gått på store tap.

– De opplever ekstrem utvanning. Folk har jo mistet nesten hele investeringen sin, sier sjef i Aksje Norge, Kristin Skaug.

Hun sier at deres tall viser at i overkant av 22.000 nordmenn har satt penger i Flyr siden de gikk på børs i 2021.

Nå vil hun advare småsparere som vil investere de neste timene om at aksjehandelen er forbundet med enorm risiko.

– Er det noen nå som trader de neste dagene, og sitter med aksjer i morgen ved sluttkurs, så får de tegningsretter. Men kursen står i cirka åtte øre. Alle som vil trade måforstå at det er stor sannsynlighet for at kursen faller nærmere 1 øre de neste dagene. Ved å kjøpe på alt over 1 øre tar du dermed en stor risiko, sier Skaug.

Hun påpeker at det er helt naturlig at de som får kjøpe aksjer i emisjonen vil vurdere å selge raskt med gevinst.

– Alt over ett øre er gevinst for de som får kjøpt aksjer i emisjonen, sier hun.

Ikke lært av Norwegian

Klokken 15.30 onsdag opplyste Flyr at den pågående pengeinnhentingen er overtegnet.

Det betyr at de har fått mer interesse for å kjøpe aksjer enn det som er nødvendig for å sikre seg de første 250 millionene i kriseplanen.

Dette betyr likevel at eksisterende aksjonærer sitter igjen med null og niks, sier Skaug.

– Jeg vet ikke om det er noen stumper igjen å redde for aksjonærene, sier Aksje Norge-sjefen.

De eksisterende eierandelene vil totalt utgjøre om lag to prosent av aksjene etter emisjonen.

Skaug trekker parallell til da Norwegian var kriserammet i 2020. Også da så man at småsparerne var ivrige investorer.

– Har vi småsparerne lært av Norwegian? Nei, det har vi åpenbart ikke gjort, sier Skaug.

Hun oppfordre til at flere gjør jobben med å sette seg inn i selskapet, før man investerer.

– Man kan si at utfordringen er at når det er mange nyheter rundt et kriserammet selskap så blir mange tiltrukket. Man tenker man skal gjøre et kupp. Men før man investerer må man sette seg inn i, og prøve å forstå selskapet. Hva er utfordringene? Hva kan gjøre at de vil tjene penger over tid? Man må være klar over risikoen det innebærer, sier hun.