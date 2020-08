Brått børsfall i Tokyo etter melding om at Japans statsminister går av

Statsministeren planlegger angivelig å gå av på grunn av sin helsetilstand.

De asiatiske børsene har stort sett pekt oppover på morgenen fredag. Det var også tilfellet for Tokyo-børsen helt til det ble kjent at Japans statsminister Shinzo Abe planlegger å gå av.

Det er det japanske nyhetsbyrået NHK som kommer med nyheten. Også andre lokale medier melder at Abe skal ha fortalt personer i sin nærmeste krets at han vil forlate posten.

Abe har varslet en pressekonferanse klokken 10 norsk tid. Her er det ventet at statsministeren vil forklare bakgrunnen for at han nå vil gå av.

Ifølge nyhetsbyrået Kyodo vil Abe bli sittende som statsminister inntil en etterfølger er klar. Diskusjonene rundt hvem det skal bli skal allerede være i gang på et møte i Det liberaldemokratiske parti (LDP).

Tokyo-børsen falt brått umiddelbart etter at nyheten ble kjent. På det verste var indeksen ned mer enn to prosent. Nikkei 225-indeksen bedret seg senere noe, og endte dagen ned 1,40 prosent.

Også i valutamarkedet er det bevegelser etter nyheten. Japansk yen styrker seg rundt 0,3 prosent i etterkant av nyheten.

Lengstsittende statsminister

Ifølge lokale medier er det helseårsaker som gjør at Abe nå planlegger sin avgang.

Mandag ble Abe den lengstsittende japanske statsminister uten avbrudd, med 2.799 dager, hvilket var én dag mer enn sin grandonkel Eisaku Sato, ifølge AFP.

Abe har hatt rollen som statsminister i Japan siden desember 2012. Han var også statsminister i en kortere periode i 2006–2007. Han ble i 2007 nødt til å gå av på grunn av at han fikk påvist ulcerøs kolitt, en betennelse i tarmen.

Denne sykdommen har Abe slitt med i tiden etterpå, og de siste ukene har det gått flere rykter om at han igjen behandles for sykdommen etter at han har vært to ganger på sykehus de siste to ukene, ifølge Bloomberg.

Oppgang i Asia

På de øvrige asiatiske børsene er det foreløpig ikke de store utslagene etter meldingen om Abes avgang. Her preges derimot dagen av at Federal Reserve-sjef Jerome Powell torsdag forklarte at den amerikanske sentralbanken nå endrer inflasjonsmålet. Fed vil fremover ha et gjennomsnittlig inflasjonsmål på to prosent.

Slik er utviklingen på de asiatiske børsene ved syvtiden:

Hang Seng i Hongkong stiger 0,84 prosent

Kospi i Seoul klatrer 0,54 prosent

Shanghai Composite er opp 0,49 prosent

FTSE Straits Times i Singapore klatrer 1,60 prosent

ASX 200 i Sydney faller 0,69 prosent

Rekord etter tøff uke

Den newzealandske børsen har de siste fire dagene slitt med å få i gang handelen etter et omfattende hackerangrep mot børsen.

Først flere timer ut i den ordinære åpningstiden kunne handelen starte fredag.

NZX 50-indeksen i Wellington steg 0,3 prosent til 12.093 poeng fredag. Dette er ny all-time high for indeksen.

