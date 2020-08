Børsoppturen glapp for Oljefondet: Rakk ikke å gjøre storkjøpene

Statens uttak på 167 milliarder kroner, og et aksjemarked som ristet av seg krisen på rekordtid, gjorde at Oljefondet ikke lastet opp med aksjer etter børskrakket i vår.

Nestleder Trond Grande i Norges Bank Investment Management presenterte tirsdag resultatene til Oljefondet. Vis mer GWLADYS FOUCHE / REUTERS

Publisert: Publisert: 19. august 2020 13:08

Oljefondet har flere ganger utnyttet store børsfall til å kjøpe aksjer, men har ikke gjort det i særlig stor grad denne gangen.

Grunnen er todelt, ifølge nestleder Trond Grande i Norges Bank Investment Management, som forvalter Oljefondet.

– Det ene er uttak, som må dekkes inn. Samtidig fikk vi en rebalansering – vi skal kjøpe aktivaklassen som har falt – i dette tilfellet selge obligasjoner og kjøpe aksjer, sier han til E24.

– Så skulle vi dekke uttakene. Kombinert med at aksjemarkedet kom så raskt og kraftig tilbake, gjorde det at muligheten for store kjøp ikke var til stede. Vi kjøpte noe, men ikke mye, sier Grande videre.

Uttak på 167 milliarder

Oljefondet skal ha inntil 70 prosent av investeringene i aksjer og inntil 30 prosent i rentepapirer. Hvis avviket blir mer enn 2 prosentpoeng fra disse vektene skal fondet rebalansere – det vil si kjøpe det som har falt i verdi og selge det som har steget.

I vår falt som kjent aksjer kraftig, mens rentepapirer steg i verdi. Oljefondet solgte da rentepapirer, men kjøpte i mindre grad aksjer, ifølge Grande.

Penger fra salget av rentepapirer gikk til å dekke statens uttak, som var på 167 milliarder kroner i første halvår.

Regjeringen tar ut mer penger av Oljefondet i år enn tidligere. Statens inntekter faller på grunn av lav oljepris, mens utgiftene øker med flere hundre milliarder på grunn av høy arbeidsledighet og krisepakker.

Samtidig steg aksjeverdiene kraftig igjen, og i USA er den ledende børsindeksen S&P 500 allerede tilbake på rekordnivå.

Uttakene fra Oljefondet har skutt fart etter at coronakrisen rammet norsk økonomi. Vis mer Skjermdump/NBIM

Tilbake på topp – på rekordtid

Avkastningen til Oljefondet viser hvor raskt vinden snudde.

I første kvartal ble avkastningen på historisk svake minus 1.350 milliarder kroner, mens fondet fikk en avkastning på 1.162 milliarder kroner i andre kvartal – den høyeste avkastningen fondet noensinne har hatt i et enkelt kvartal.

– Det var et dramatisk fall i alle verdens aksjemarkeder da pandemien slo inn, men det var også en uventet, vil jeg si, rask tilbakehenting i markedene, sa Grande under presentasjonen av fondet resultater tirsdag.

Aksjemarkedet i USA, hvor Oljefondet har plassert 44 prosent av sine aksjeinvesteringer, falt over 30 prosent da coronauroen herjet som verst i februar og mars.

Nå er den ledende børsindeksen S&P 500 tilbake på rekordnivå, og oppgangen har skjedd på rekordtid, ifølge Bloomberg.

Sentralbankenes kraftige krisetiltak og børsfesten i store teknologiselskaper er noen av årsakene til at aksjemarkedet kom så raskt tilbake, ifølge analytikere.

Selv om Oljefondet ikke gjorde de store kjøpene etter børsnedturen tror ikke Grande avkastningen blir skadelidende på lang sikt.

– Det er først og fremst en måte å holde risikonivået konstant i porteføljen, denne tilbakevektingsmekanismen, sier han, og legger til:

– Det er ikke gitt at du alltid kjøper billige aksjer. Nå har det vist seg at det har bidratt til en positiv avkastning, men det er ikke gitt at det kommer til å skje fremover.

