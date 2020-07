Finanstilsynet refser Danske Bank for manglende etterlevelse av hvitvaskingsloven: – Vi har ikke lyktes

I en ny tilsynsrapport peker Finanstilsynet på en rekke kritikkverdige forhold hos Danske Bank. De mener banken ikke har gjort nok for å rette seg etter loven.

Danske Bank er i hardt vær etter en kritisk rapport fra Finanstilsynet. Her landsjef Trond Mellingsæter ved en tidligere anledninger. Vis mer Ole Martin Wold

Publisert: Oppdatert: 22. juli 2020 20:00 , Publisert: 22. juli 2020 19:12

Danske Bank har gått sammen med Finanstilsynet for å planlegge og implementere 35 tiltak for å komme tilsynets funn i møte, skriver de i en pressemelding.

Noen av de viktigste prosessene inkluderer ferdigstillelse av gyldig identifikasjon for kundebasen og ny intern organisering.

– Vi anerkjenner kritikken vi har fått, om at vi ikke har lyktes helt med å tilpasse oss den nye lovgivningen. Danske Bank er en stor internasjonal organisasjon med solide systemer og rutiner, og jeg vil understreke at vi de siste årene har gjort betydelige investeringer for å bekjempe økonomisk kriminalitet, sier landsjef Trond Mellingsæter for Norge til E24.

Finanstilsynet: «Betydelige svakheter»

– Arbeidet vil fortsatt være øverst på vår agenda. Og så har Finanstilsynet gjort oss oppmerksomme på områder vi bør forbedre oss. Det handler i hovedsak om «kjenn din kunde» og risikovurderinger, samt organiseringen vår, fortsetter han.

Kritikken kommer i en tilsynsrapport fra Finanstilsynet, som var på besøk hos Danske Bank 4. og 5. september i fjor. Etter en foreløpig rapport i januar, har tilsynet onsdag publisert sine konklusjoner.

I sin foreløpige tilsynsrapport fra januar uttrykte Finanstilsynet «at det var betydelige svakheter i filialens identifisering av mangler i etterlevelsen av hvitvaskingsloven», skriver de.

Danske Bank erkjente i sitt svar til den foreløpige rapporten «at planlegging av implementering av den nye hvitvaskingsloven kom for sent i gang og ikke har fått nødvendig fokus», heter det i rapporten.

«Finanstilsynet finner det kritikkverdig at filialen (...) ikke tidligere har iverksatt analyser og planer for å påse at filialen etterlever norsk hvitvaskingslov.

– Tar det veldig seriøst

Hovedkritikken i rapporten fra Finanstilsynet går ut på områdene «kjenn din kunde» og risikovurderinger, samt organisering, opplyser Mellingsæter til E24.

– Hovedkonklusjonen er at vi anerkjenner kritikken, og tar det veldig seriøst. Vi hadde gjort mye på tidspunktet for tilsynet i september 2019, men det gjenstod noe, sier han.

– Saken i Estland kom våren 2018, og dette tilsynet var høsten 2019. Burde ikke Danske Bank vært på ballen tidligere?

– Det var allerede et veldig omfattende arbeid på det i den perioden, og jeg vil si at vi definitivt var på ballen. Men arbeidet har vært ekstremt omfattende og tatt noe mer tid enn vi hadde forutsett på tidspunktet.

– Dessuten var våren litt vanskeligere på grunn av coronasituasjonen. Men igjen, av de 35 tiltakene som er identifisert, så er 21 av dem lukket, og en enorm innsats legges i å lukke de siste, sier Mellingsæter.