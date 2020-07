Europris-rekord under coronakrisen

Coronakrisen har ført til solid salgsvekst for butikkjeden.

Publisert: Oppdatert: 10. juli 2020 07:34 , Publisert: 10. juli 2020 07:09

Alt-muligkjeden leverer et justert brutto driftsresultat (ebitda) på 517,2 millioner kroner, en oppgang på hele 75 prosent fra samme periode året før.

På forhånd var det ventet at det justerte driftsresultatet ville komme inn på 461,6 millioner kroner, ifølge estimater innhentet av Bloomberg.

Inntektene økte samtidig med like under 500 millioner kroner til 2,21 milliarder kroner i kvartalet. Her var det på forhånd ventet inntekter på 1,98 milliarder kroner.

Dette er rekordomsetning for selskapet som opplyser at salgsveksten er drevet av økt etterspørsel etter coronautbruddet.

– Det første halvåret har vært begivenhetsrikt. Året begynte med en dårlig vintersesong som resulterte i at vi måtte tilpasse kampanjer og utvalg for å øke salget. I mars kom coronaviruset til Norge, og etter det fulgte en kort periode med forbrukerhamstring. Situasjonen har siden normalisert seg, men veksten har ikke avtatt nevneverdig, sier Espen Eldal, som ble utnevnt til ny permanent administrerende direktør i midten av april.

Størst vekst i øst

Stengte grenser mot Sverige har også hatt en god effekt for selskapet. Den største veksten i perioden har Europris sett i butikker på Østlandet. Det gjøres også kjent at kjeden i Nord-Norge har sett minst salgsvekst er Nord-Norge.

I utgangen av april lanserte selskapet en ny netthandelsløsning, som omtales som en stor suksess. Isolert sett sto netthandel for 49,6 millioner kroner av omsetningen i kvartalet, noe som er en økning på 99 prosent fra året før. Fortsatt tilsvarer netthandelsomsetningen kun 2,1 prosent av kjedens samlede inntekter.

Butikkjedens bruttomargin økte med 1,5 prosentpoeng til 43,9 prosent i kvartalet sammenlignet med året før. Dette skjer etter at selskapet mener de selv har klart å forbedre marginene ved aktivt å balansere kampanjer og øvrig produkttilbud.

– Solid kostnadskontroll

– Innkjøp og logistikk har jobbet på spreng for å sikre varelevering og vi har måttet oppskalere kapasiteten for å håndtere den uforutsette veksten på over 30 prosent. Solid bruttomarginstyring og kostnadskontroll har blitt demonstrert i løpet av kvartalet, og det vises i rekordresultatet, sier Eldal.

Kontantbeholdningen var ved utgangen av kvartalet 1,32 milliarder kroner, en økning fra 336 millioner kroner i samme periode i fjor.

Europris har hatt et svært godt år på Oslo Børs. Aksjen har steget mer enn 40 prosent etter flere oppdateringer rundt at inntektene steg markant under coroankrisen.

Sett mot samme tid i fjor er aksjen opp hele 80 prosent. Ved børsdagens slutt torsdag endte aksjen på 49,5 kroner.

