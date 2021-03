Kriserammet seismikkselskap søkte konkursbeskyttelse i februar - fikk millioner i støtte fra staten i mars

Samtidig som investorprofiler forsøke å redde det konkurstruede selskapet, betalte staten ut millioner av fellesskapets midler til Axxis Geo Solutions for tapt omsetning i 2020.

Seismikkskipet Sanco Sword sto klart i 2014, og er registrert i Gibraltar. Vis mer byoutline Axxis Geo Solutions

Seismikkselskapet Axxis Geo Solutions ble i januar begjært konkurs av en av sine kreditorer.

På det tidspunktet hadde Axxis over lengre tid jobbet med en rekonstruksjonsprosess.

Selskapet ble ikke enig med alle kreditorene om en refinansieringsløsning, og selskapet søkte derfor om konkursbeskyttelse i februar.

Samme dag som Axxis la frem en foreløpig plan for gjennomførelse av rekonstruksjonen, hvor investorer ville spytte inn 17–20 millioner dollar i selskapet, mottok også rederiet 6,5 millioner kroner i kontantstøtte fra staten for perioden september til desember 2020.

Mener de faller inn under ordningen

– Vi mener at Axxis faller inn under ordningen, selv om selskapet er under rekonstruksjon, skriver finansdirektør Nils Haugestad i Axxis Geo Solutions i en e-post.

– Beløpet vi har søkt kompensasjon for gjelder kostnadsøkningene for å ivareta et svært høy smittevernnivå for de ansatte på båtene. Samtidig dekker kompensasjonen deler av driftskostnadene, i henhold til regelverket.

Jon Skjørshammer fra advokatfirmaet Kvale er oppnevnt av retten som rekonstruktør for Axxis. Han skriver i en tekstmelding til E24 at han «forstår din interesse», men viser til selskapet for kommentar.

Han bekrefter at det ikke er han som har søkt om kompensasjon på vegne av selskapet.

– Kapitaleierne må ta risikoen

NHH-forsker og postdoktor Ole Andreas Næss mener det ikke gir mening at selskaper som er i ferd med å hente store penger fra børsinvestorer også får millionkompensasjon fra staten.

– Vi skattebetalere går ikke inn på eiersiden, da gir vi bare penger til eierne. Det er veldig rart, sier Næss som understreker at han uttaler seg på generelt grunnlag.

Avisen Dagens Næringsliv skrev nylig at profilerte investorer Arne Fredly, Ketil Skorstad, Kristian Lundkvist og Fredrik Sneve er villige til å investere rundt 170 millioner kroner i selskapet.

– Renten er lav og kapitalmarkedene fungerer bra. Eierne må ta risikoen som er forbundet med å være på eiersiden i et børsnotert selskap, sier Næss.

Næss mener det er mer formålstjenlig med lån enn kontantutbetalinger når det gjelder støtteordninger i forbindelse med coronakrisen.

– Mange selskaper vil gjøre det bedre når krisen er over, og da gir det mening å betale tilbake pengene man har fått.

Det kan tyde på at 2021 også kan bli bedre for Axxis. Foruten redningsplanen som er skissert skriver toppsjef, Ronny Bøhn, i siste kvartalsrapport at «selskapet ser økt anbudsaktivitet og mer positive markedsutsikter for 2021/2022».

Næringsdepartementet med grønt lys

I forskriften som regulerer kompensasjonsordningen står det at selskaper som er under konkursbehandling ikke har rett på støtte.

Ifølge Nærings- og fiskeridepartementet er rekonstruksjon og konkursbeskyttelse ikke til hinder for å gi selskaper midler fra kompensasjonsordningen.

– Slik forskriften er utformet vil rekonstruksjon ikke være til hinder for tildeling av tilskudd, noe som støtter opp om formålet til rekonstruksjonsloven, sier Halvard Wessel, kommunikasjonsrådgiver i departementet.

De kan ikke kommentere enkeltsaker, men på generelt grunnlaget så er det «dessverre en risiko for at bedrifter som får kompensasjon, på et senere tidspunkt kan gå konkurs»

380 millioner i gjeld

Det kriserammede seismikkselskapet måtte gå rettens vei i februar, etter at de ikke ble enige med alle kreditorene sine om en redningsplan.

De søkte og fikk innvilget rekonstruksjon etter den midlertidige loven som ble innført i etterkant av coronautbruddet i fjor. Til Asker og Bærum tingrett oppga selskapet at de hadde en gjeld på 45 millioner dollar - over 380 millioner kroner med dagens kurs.

Per Sævik, grunnlegger av Havila, er største eier i Axxis Geo Solutions Vis mer byoutline Ole Berg-Rusten / NTB

På kreditorlisten står det 35 navn. De statlige finansieringsinstitusjonene Giek og Eksportkreditt er blant disse. Det samme er norske selskaper som Kongsberg Maritime, Remøy Shipping og Havila Ships.

De største eiendelene Axxis har er seismikkskipet MV Neptune Naiad, utstyr til dette skipet og to bibliotek med seismikkdata, viser kjennelsen fra Asker og Bærum tingrett.

Aksjen har falt kraftig siden coronapandemien brøt ut, og er ned 96 prosent de siste to årene.

Største eier er i dag rederiet Havila, som er eid av Sævik-familien i Fosnavåg.

