Eirik (24) har tjent 1,7 millioner kroner på Tesla-aksjer

Da Eirik Bakke ble coronapermittert i mars, skrapte han sammen alt han kunne av penger for å kjøpe Tesla-aksjer. Sjansespillet har gjort ham til børsmillionær – etter å ha brukt Youtube for å lære om aksjer.

Eirik Bakke er blant nordmennene som har valgt å kjøpe aksjer i elbilprodusenten Tesla – som i fjor steg over 700 prosent på børs. Vis mer byoutline Foto: Siv Dolmen

– Det er nervepirrende når du går fra å tjene 350.000 kroner i året, til å tjene en halv årslønn på én dag noen ganger, sier Bakke.

Lillehammer-mannen har de siste månedene opplevd at formuen har økt i et heftig tempo – i takt med bykset i fjorårets amerikanske vinneraksje, Tesla.

24-åringens samlede investering på rundt 300.000 kroner i Elon Musk-selskapet har nå vokst til om lag to millioner kroner.

– Ikke snakk om at jeg skulle selge med tap

Den aller første investeringen Bakke gjorde i elbilprodusenten var på rundt 10.000 kroner helt på tampen av 2019 – uten å ha noe erfaring fra aksjemarkedet.

Posisjonen la på seg litt, men under coronakrisen i februar og mars i fjor knakk Tesla på børs og sendte investeringen rett ned.

Samtidig ble Bakke, som nå bor i Oslo, permittert fra salgsjobben sin.

– Jeg begynte å stresse. Det var mye penger å miste på kort tid da, men det var ikke snakk om at jeg skulle selge med tap. Så jeg tok blant annet opp 100.000 kroner i forbrukslån og puttet det rett inn i Tesla. Jeg gikk også til hvert eneste familiemedlem, men det var ingen som ville låne meg penger, forteller han.

Derfra tok det ikke lang tid før Teslas himmelferd på nytt var i gang, og Bakke fortsatte å satse penger. I tillegg fikk 24-åringen ny jobb i oktober samme år – der deler av lønningene ble brukt på Tesla.

Nordmenn drar ikke i håndbrekket

En rekke nordmenn har kastet seg over Tesla på børs.

I desember ble det omsatt aksjer i elbilprodusenten for over en halv milliard kroner blant småsparere hos nettmegleren Nordnet. En uke med børshandel i januar har gitt en omsetning på 250 millioner kroner.

– Tesla har virkelig blitt en populær aksje de siste månedene og blant flere er den nok like naturlig å handle som Equinor, Hydro og DNB, sier investeringsøkonom Mads Johannesen i nettmegleren.

Nå er det rundt 5.500 Nordnet-kunder som eier Tesla-aksjer.

Tek-interesserte Bakke får tidvis spørsmål fra personer rundt ham om hvorfor han ikke realiserer milliongevinsten sin. Vis mer byoutline Foto: Siv Dolmen

Tatt høy risiko

Men det er ikke bare vanlige Tesla-aksjer Bakke har tatt sjansen på.

Han har også kjørt penger inn i svært risikable børsprodukter med giring, altså belåning, knyttet til aksjen.

Her har Bakke fått mellom seks til åtte ganger større eksponering enn selve bevegelsen i aksjen.

Det betyr at gevinsten har blitt forsterket opptil åtte ganger, men dersom det hadde gått andre veien ville han ha tapt hele innsatsen.

Samlet har han en avkastning på rundt 130.000 kroner på disse handlene.

– Så min sjanse og hoppet

Johannesen i Nordnet advarer mot denne type belånte aksjespill for mindre erfarne småsparere.

– Produkter med innbakt giring kan være nyttig i en diversifisert portefølje. Dette forutsetter imidlertid at du er veldig godt kjent med hvordan disse produktene fungerer og den risikoen du tar på deg. Vet du ikke det, så anbefaler jeg på det sterkeste å ligge unna, sier han.

Aksjeeksperter E24 har snakket med minner også om at Tesla-utviklingen er unik og at en aksje vanligvis ikke vil tåle en like skyhøy prising som elbilaksjens.

Selskapets inntjening er fortsatt lav, som betyr at aksjen koster mye per dollar selskapet tjener.

Bakke sier han er klar over risikoen i girede børsinvesteringer og i Tesla-aksjen, men:

– Du kommer ingen steder uten å ta risiko. Og før hatet jeg mandager, men nå gleder jeg meg som en unge. Gevinsten er jo også helt hinsides. I tillegg er ikke jeg en som bare gamblet helt blindt på aksjen, jeg gjorde research, så min sjanse og hoppet.

I 2016 prøvekjørte Bakke en Tesla – og ble frelst. Planen er å kjøpe sin egen om noen år. Vis mer byoutline Foto: Siv Dolmen

Ståltro på Musk

Lillehammer-mannen, som igjen er på jobbjakt, forteller at han har et langsiktig syn på investeringen.

Han ser for seg å sitte på størsteparten av aksjene til mellom 2025 og 2030 – og kun ta gevinst i børsproduktene.

Årsaken er at han har ståltro på både Tesla og Elon Musks visjoner.

– Forhåpentligvis har jeg stor nok portefølje til å selge litt til leilighet og bil om tre år. Resten beholder jeg så lenge jeg kan, for jeg har troen på at Tesla kommer til å være det mest verdifulle selskapet i verden innen 2030.

Børsvinneren ramser opp flere årsaker til sitt engasjement, blant annet at Tesla kan ses på som et teknologiselskap, utviklingen av selvkjørende biler og evnen til å kutte kostnader.

– I tillegg kommer linken mellom Musk og alle hans selskaper, som gir meg lyst til å leve lenger på jorden fordi det er så spennende hva de kan få til i fremtiden, og på så kort tid. Det gjelder både Tesla, SpaceX, Boring Company, Starlink, og Neuralink. Alle er helt fantastiske selskaper som kommer til å påvirke hvordan vi lever de neste 100 årene i stor grad, sier Bakke.

Bakke har store planer om å fortsette med aksjehandlingen i årene fremover. Vis mer byoutline Foto: Siv Dolmen

Selvlært fra Youtube

Det var på starten av 2019 at han så smått begynte å se på videoer om investering og Tesla på Youtube.

Deretter eskalerte tittingen etter at de første pengene var investert.

Bakke mener riktignok ikke at han har truffet fullstendig blink med den saftige milliongevinsten han sitter på.

– Jeg skulle jo investert i bitcoin også, sier han lattermildt.

Fakta om Tesla Amerikansk elbilprodusent som er børsnotert i New York.

Ble startet i 2003.

Har en markedsverdi på 783 milliarder dollar per børsslutt 15. januar 2021.

Markedsverdien betyr at Tesla er den klart største bilprodusenten - målt i verdien på børs.

I desember i fjor ble Tesla en del av den brede børsindeksen S&P 500.

I tillegg til å produsere elbiler, lager selskapet også batterier og solcellepaneler.

I Norge har Tesla solgt sine elbiler siden 2013. I mars i fjor passerte selskapet over 50.000 registrerte biler her til lands. Vis mer vg-expand-down

