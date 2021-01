Dramaet på Wall Street fortsetter – disse kan bli «den neste Gamestop»

En interiørkjede, en kjøpesenter-eier eller en klesbutikk for barn kan bli nestemann ut, ifølge aksjenettstedet Seeking Alpha. – Aksjer som er mye shortet har fungert ekstremt bra hittil i år, sier Delphi-forvalter Tian Tollefsen.

«Den neste Gamestop: Høyt shortede aksjer som spretter opp – eller er i ferd med å krasje».

Steven Cress, strateg hos aksjenettstedet Seeking Alpha, har laget en liste over amerikanske aksjer med høyest andel av shortsalg, altså spekulasjon på at kursen skal falle.

Den tidvis kontroversielle investeringsstrategien har for alvor havnet i søkelyset etter at privatinvestorer på aksjeforumet Wallstreetbets gikk sammen om å drive opp kursen i videospillbutikk-kjeden Gamestop med over 1000 prosent.

Dermed havnet hedgefondene som hadde shortet aksjen i en heftig skvis, og enkelte ble tvunget til å lukke posisjonene med tunge tap.

Mens det er Gamestop som har stjålet overskriftene, peker Cress på at også flere tungt «shortede» aksjer har skutt i været de siste ukene.

Aksjene som Cress peker ut (se liste under) har alle en såkalt «short-interesse», altså andel aksjer som er solgt short relativt til totalt utestående aksjer, på over 25 prosent.

Dette er shortsalg Når en investor selger aksjer «short» – selger han i realiteten aksjer han ikke har. Normalt gjør man samtidig en avtale med en annen aksjeeier om å «låne» et antall aksjer, slik at kjøperen er garantert å få aksjene levert.

Formålet med slikt shortsalg er å tjene penger på at aksjen faller i verdi, innen utlåneren av aksjer vil ha aksjer tilbake. Vis mer vg-expand-down

– Har fungert ekstremt bra

«Short-interesse er dårlig egnet for å estimere langsiktig utvikling. Men i en periode med short-skviser er det et høyt etterspurt datapunkt», skriver Cress.

Avkastningen for dem som kjøpte seg inn i de aktuelle aksjene på starten av året varierer mellom 20–255 prosent.

IKKE DEN ENESTE: Gamestop har med rette stjålet overskriftene, men en lang rekke aksjer med høy short-andel har skutt i været hittil i 2021. Vis mer byoutline Mohammad Khursheed / Reuters

«Gamestop og de fleste andre aksjer med høy short-interesse er svært risikable. De drives ikke av fundamentale forhold eller kvantitative måltall, men av kortsiktig sentiment», understreker Cress.

– Aksjer med høy short-interesse har fungert ekstremt bra de siste ukene, spesielt i USA. Vi har hatt noen slike aksjer i porteføljen, sier Tian Tollefsen, forvalter av Delphi Global.

Fondet har investert i flere selskaper som ligger an til å profittere på en gjenåpning av samfunnet etter covid-19, som flyselskapet American Airlines.

Aksjen har imidlertid en høy shortandel, siden mange investorer vedder på at kursen kan falle enda mer.

– Aksjen gikk opp nesten 90 prosent i førmarkedet torsdag denne uken, og da solgte vi rundt en tredjedel av posten, sier Tollefsen.

Han er ikke i tvil om at den voldsomme kursoppgangen delvis var drevet av en short-skvis.

– Det er selvfølgelig ekstremt risikofullt å kjøpe seg inn i Gamestop og andre aksjer som har steget mye som følge av slike effekter. Men hvis man har en aksje som man liker fundamentalt og begynner å vise en god trend, så er det jo en ren bonus for øyeblikket at mange har shortet aksjen, sier Tollefsen.

MERKER GODT EFFEKTENE: Delphi Global-forvalter Tian Tollefsen har både solgt og kjøpt aksjer som følge av short-skvis denne uken. Vis mer byoutline Adrian Nielsen

– Har påvirket hele aksjemarkedet

Gamestop suste videre opp på Wall Street fredag, etter at den amerikanske handelsplattformen Robinhood sent torsdag kveld norsk tid, varslet at de igjen ville åpne for «begrenset handel».

Samtidig opplyste det amerikanske finanstilsynet, SEC, at det vil undersøke den ekstreme volatiliteten i aksjen.

– Det er ingen tvil om at det som har skjedd rundt Gamestop og andre aksjer med høy short-andel har påvirket hele aksjemarkedet. Det ble til slutt en bølge som skyllet over hele finanssystemet, sier Tollefsen.

Han viser til at hedgefondene som havnet i skvis ble tvunget til å selge mange av favorittaksjene sine for å dekke inn tapet.

– Dermed ble det mange muligheter til å kjøpe kvalitetsselskaper innen teknologi og fornybarsektoren til en lavere pris, sier Tollefsen.

– Vi følte oss derfor komfortable med å vekte oss opp på vei ned, siden vi ser dette som en relativt teknisk drevet korreksjon, sier forvalteren.

Publisert: Publisert: 29. januar 2021 22:01