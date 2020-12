Nå er Tesla like mye verdt som verdens ni største bilprodusenter

Vaksinestarten i USA ga Wall Street et løft, men oppturen snudde til nedgang. Tesla fortsatte imidlertid årets rakettoppgang.

AKSJEOPPTUR: Teslas markedsverdi økte videre mandag. Vis mer byoutline ALY SONG / Reuters

Asgeir Aga Nilsen

Publisert: Publisert: I går 22:14

De amerikanske børsene åpnet uken med oppgang etter nyhetene om at de første vaksinedosene var gitt, men to av de tre aksjeindeksene falt deretter ned i rødt.

Ved stengetid var utviklingen slik:

S&P 500 falt 0,49 prosent

Dow Jones var ned 0,62 prosent

Nasdaq steg 0,50 prosent

Verdt like mye som ni bilgiganter

Tesla hadde derimot en positiv dag. Aksjen, en av årets vinnere, steg 4,9 prosent og er opp hele 662 prosent siden inngangen til 2020.

Målt i dollar har Teslas markedsverdi økt med 500 milliarder i år, og elbilprodusenten er nå verdt like mye som den samlede verdien av verdens ni største bilprodusenter, ifølge CNBC.

Tesla er priset til 605 milliarder dollar, like mye som Volkswagen, Toyota, Nissan, Hyundai, General Motors, Ford, Honda, Fiat Chrysler og Peugeot, ifølge nettstedet.

Virusfrykt

Frykt for nye nedstenginger får skylden for at vaksineoptimismen ikke klarte å løfte børsene. Ifølge Bloomberg advarte New York-ordfører Bill de Blasio om at folk bør forberede seg på en full nedstenging.

USA er hardt rammet av coronaviruset og smittetallene har steget kraftig.

Vaksinen blir rullet ut samtidig som nye dystre coronatall blir rapportert i USA. Fredag ble det meldt om over 3.300 coronarelaterte dødsfall, og lørdag ble over 2.300 dødsfall registrert, skriver CNBC.

Ifølge tall fra Johns Hopkins University har coronadødsfallene i USA passert 300.000, mens antallet registrerte smittede nærmere seg 16,4 millioner.

Fikk første vaksinedose

USA har gitt nødgodkjenning til Pfizer og Biontechs coronavaksine, som nå sendes ut til vaksinasjonssentre i landet.

Ifølge Reuters begynte staten New York å gi de første vaksinedosene til helsearbeidere. Den første dosen ble gitt til intensivsykepleieren Sandra Lindsay.

Det amerikanske mat- og legemiddeltilsynet FDA godkjente vaksinen i helgen. Beslutningen åpner ifølge New York Times for at om lag 2,9 millioner doser kan sendes ut i løpet av den neste uken.