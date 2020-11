Kappløpet om vaksinene: Disse selskapene leder an

Pfizer, Moderna og Astra Zeneca er langt fremme i kappløpet om å levere den første coronavaksinen. Faktorer som pris og tilgjengelighet kan bli avgjørende for hvilke vaksiner som vinner kampen.

Dette bildet er fra arbeid med vaksiner ved Walter Reed Army Institute i USA. Vis mer byoutline Michael Walters

Publisert: Publisert: 28. november 2020 15:31

En rekke selskaper jobber på spreng for å bli ferdig å utvikle coronavaksiner, og noen har alt levert sine til godkjenning.

– Pfizer og Moderna er så å si helt likt, med Pfizer omtrent en uke foran, sier Benedicte Bakke, som forvalter fondet DNB Bioteknologi, til E24.

Hun påpeker at den amerikanske helsemyndigheten FDA skal ha møter i begynnelsen av desember for å vurdere disse kandidatene, og at det spekuleres i om de to vaksinene kan bli godkjent samtidig.

– I tillegg har også Astra Zeneca kommet med foreløpige resultater. Så det er close race, men Astra Zeneca ligger litt bak i tidsløpet, sier Bakke.

Les på E24+ Ingen investorer bør ta 2021-festen for gitt

Kan velge ulike vaksiner

Tross positive testresultater fra selskaper som Pfizer/BioNtech og Moderna er det for tidlig å avgjøre hvem som har vunnet kappløpet, mener porteføljeforvalter Mads Andreassen i fondet Fondsfinans Global Helse.

– Foreløpige fase 3-data viser at både BioNTech/Pfizer og Modernas vaksiner er mer effektive enn Oxford/AstraZenecas, men her venter vi på mer data og ytterligere analyser, sier han til E24.

Porteføljeforvalter Mads Andreassen i Fondsfinans Global Helse, som investerer i helse- og farmasiselskaper. Vis mer byoutline Anders Winterstad

– Det kan godt tenkes at det vil vise seg hensiktsmessig å benytte ulike vaksiner for ulike deler av verdens befolkning, for eksempel segmentert på alder, legger han til.

Testresultatene viser at vaksinene har høyere effekt enn 50 prosent som er kravet fra amerikanske myndigheter. Etter hvert kan det komme flere vaksiner med andre egenskaper, men Bakke tviler på at alle vil bli tatt i bruk.

– Jeg tror ikke vi ender opp med 20 vaksiner. Men at vi har en håndfull vaksiner, det tenker jeg kan være realistisk, sier hun.

Disse vaksinene kan Norge få: Alle nordmenn vil få gratis coronavaksine. Norge får sine vaksiner gjennom EUs innkjøpssamarbeid, og vaksinene vil bli distribuert via Sverige. EU-kommisjonen har inngått kontrakter om leveranser av vaksiner med Curevac, AstraZeneca, Sanofi-GlaxoSmithKline, Johnson & Johnson-eide Janssen Pharmaceutica NV, BioNtech-Pfizer og Moderna. Dermed har EU sikret seg over 1,3 milliarder vaksinedoser, og opsjoner på ytterligere 660 millioner doser. Hver vaksine krever to doser. – Dette er vår sjette kontrakt med en vaksineprodusent, og vi jobber på enda en, sa EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen 25. november, da kommisjonen signerte kontrakten med Moderna. Selskapet Curevac skal utvide produksjonskapasiteten i Tyskland betydelig med støtte fra EUs investeringsbank EIB. Selskapet diskuterer også med aktører som kan produsere vaksiner på kontrakt, noe som potensielt kan skje blant annet i Sverige. Vis mer vg-expand-down

Lover milliarder av doser

Pfizer-sjef Albert Bourla har sagt at han vil sende ut de første dosene bare timer etter at USAs myndigheter har godkjent vaksinen, ifølge Sky News. Det skjer muligens i desember.

Pfizer-sjef Albert Bourla kan glede seg over å være langt fremme i kappløpet om å levere en coronavaksine, gjennom sitt samarbeid med BioNtech. Vis mer byoutline Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Selskapet har produsert 20 millioner doser og skal være oppe i 50 millioner før nyttår, og i løpet av neste år skal Pfizer kunne levere 1,3 milliarder doser.

Hver vaksinasjon krever to doser.

Moderna har sagt at de skal ha 20 millioner doser klare i år og mellom 500 millioner og én milliard i løpet av 2021, ifølge CNBC.

– Vil kunne vektlegge ulikt

De ulike vaksinene har imidlertid ulike egenskaper. Vaksinen fra BioNtech og Pfizer krever for eksempel lagring ved minus 70 grader, noe som potensielt kan påvirke om den blir valgt. Denne vaksinen må også tilberedes, mens andre vaksiner er klare til å injiseres.

Benedicte Bakke forvalter fondet DNB Bioteknologi, som er investert i en rekke farmasiselskaper, inkludert Moderna som utvikler en coronavaksine. Vis mer byoutline Stig B. Fiksdal

– Forskjellige nasjoner vil kunne vektlegge faktorene ulikt, sier Andreassen.

Han mener det sentrale er hvor effektiv vaksinen er, hvor lenge den vaksinerte er beskyttet, og hvilke bivirkninger den eventuelt kan ha. For noen land kan det være viktig hva vaksinen koster, om den er tilgjengelig i store nok mengder, og om den er tilstrekkelig enkel å distribuere.

– Utfordringer med distribusjon og tilgjengelighet tror jeg vi skal klare å overkomme, sier Andreassen.

Han mener diskusjonen om lagringen av BioNTech/Pfizer-vaksinen har vært noe unyansert.

– Ifølge selskapet er vaksinen stabil i «vanlig» kjøleskapstemperatur i opptil 5 dager, noe jeg tror vil være tilstrekkelig lenge for veldig mange land, sier han.

Trykk på hver enkelt vaksine for å lese mer om den:

Les også Legemiddelselskapene Pfizer og Biontech vil hastegodkjenne coronavaksine i USA

Store prisforskjeller

Det er stor forskjell i pris på de ulike vaksinene, noe som kan spille en rolle særlig for fattige land. Uansett hva det koster per dose vil det bli svært dyrt å vaksinere store deler av jordens befolkning.

I Norge blir det gratis for alle å motta vaksinene. Regjeringen har satt av 3,8 milliarder kroner til vaksiner i neste års statsbudsjett. Reuters har antydet at EU kan bruke 90 milliarder kroner på vaksiner fra Pfizer og Curovac.

– Det er mye penger, men selskapene har sagt at de skal ha en lavere prising under pandemien enn det man kunne tenke seg hvis det ikke hadde vært en pandemi, sier Bakke.

Så langt skal Pfizer og BioNtechs vaksine koste rundt 20 dollar per dose, Moderna-vaksinen mellom 10 og 50 dollar per dose og Astra Zeneca under fire dollar per dose, ifølge The Observer. Dette kan potensielt endre seg når masseproduksjonen kommer ordentlig i gang.

– De har lovet en edruelig prising, og det ville også være uetisk å ta for høye priser i en slik situasjon. Men prisingen er ikke satt helt for alle, så det er vanskelig å si hva dette vil koste til slutt, sier Bakke.

Les også USA venter å starte coronavaksinering i desember

Slik investerer de selv

Fondet som Benedicte Bakke forvalter har aksjer i en rekke ulike farmasiselskaper, inkludert noen av aktørene som nå utvikler vaksiner.

– DNB Bioteknologi, som jeg forvalter, har en stor post i Moderna. Vi har også aksjer i Astra Zeneca og et lite fransk vaksineselskap som heter Valneva, som utvikler ulike vaksiner men som også har en coronavaksine i utvikling, sier Bakke.

Fondsfinans Global Helse investerer ikke i enkeltselskaper kun ut fra at de skal bli sentrale leverandører av coronavaksiner, ifølge Andreassen.

Han sier at fondet investerer i selskaper som kan forsvare dagens kurs ut fra allerede godkjente produkter.

– Da får vi en «gratis» opsjon på pipeline (fremtidige produkter, journ.anm.). GSK og Sanofi er to eksempler på selskaper hvor vi ikke trenger vektlegge pipeline for å finne verdioppside, sier han.

Les også Reuters: EU kan måtte betale 90 milliarder for coronavaksiner

Les også AstraZeneca-vaksine: 70 prosent effektiv mot coronavirus