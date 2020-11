Ingen avklaring fra kriserammede Seadrill

Riggselskapet forsøker fortsatt å bli enig med kreditorene.

Publisert: Publisert: 20. november 2020 07:23

Saken oppdateres...

Kriserammede Seadrill skulle etter planen legge frem kvartalsrapport fredag morgen. I stedet har selskapet kommet med en oppdatering uten regnskapstall.

Så sent som 1. november gjorde selskapet det kjent at betalingsutsettelsen selskapet har inngått med kreditorene var utløpt. Derfor var det knyttet stor spenning til om selskapet ville komme med en plan for veien videre.

I en uttalelse sier Seadrill-sjef Stuart Jackson at selskapet fortsetter å adressere industriens utfordring med for mange rigger og for høy gjeld.

– Å administrere antallet rigger er nødvendig for å redusere gjeldsbelastningen, og vi jobber med planer for å resirkulere noen av våre rigger, med forbehold om godkjenning fra långivere, sier Jackson.

Han understreker videre at de har konstruktiv dialog med långivere og andre økonomiske interessenter i forbindelse med ønsket om å gjennomføre en omfattende restrukturering, og at kontantbalansen gir selskapet nødvendig fleksibilitet til å styre prosessen.

Seadrill opplyser at det ved utgangen av tredje kvartal hadde kontanter eller lettomsettelige verdier på 851 millioner dollar, tilsvarende 7,65 milliarder kroner.

Samtidig gjør selskapet det klart at det ser for seg å ha lav etterspørsel til sent i 2021.

Investoren John Fredriksen er største aksjonær i det kriserammede selskapet.

