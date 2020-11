Webstep-sjefen går på dagen

Arne L. Norheim slutter etter rundt halvannet år i stillingen som toppsjef for IT-selskapet. – Vi har sammen funnet ut at det er tid for en endring, sier styrelederen.

GÅR: Arne L. Norheim kom fra IBM Norge da han tok over på toppen av Webstep i mai 2019. Nå skal han finne seg noe annet å gjøre. Vis mer byoutline Webstep.

Arne L. Norheim går av som administrerende direktør i Webstep med øyeblikkelig virkning, skriver selskapet i en børsmelding. Han begynte i mai 2019, etter å ha sittet i sjefsstolen til IBM Norge.

Styret takker Norheim for hans engasjement og innsats for Webstep i løpet av sin tid som administrerende direktør.

– Arne har hatt mandatet til å gjennomføre viktige strategiske tiltak under utfordrende omstendigheter. Styret erkjenner at dette har vært vanskelig jobb, og sammen har vi kommet til at tiden er inne for en endring, sier arbeidende styreleder, Trond K. Johannessen.

– Ikke fullt ut realisert potensialet

Johannessen, som er arbeidende styreleder i Webstep, sier at det ikke er én enkeltsak som har utløst avgangen.

– Vi tenker at selskapet har stort potensial, det er et fantastisk selskap, men dette potensialet har ikke blitt fullt ut realisert, sier Johannessen på telefon med E24.

Johannessen trekker også frem at det har vært en vanskelig tid for landet, med henvisning til coronapandemien og påfølgende effekter på næringslivet.

E24 har vært i kontakt med Norheim, som ikke vil kommentere saken ytterligere.

Aksjefall

Styret vil umiddelbart starte prosessen med å finne en fast administrerende direktør. Norheim vil påta seg en rådgivende rolle og vil være tilgjengelig for selskapet i en kortere periode.

Liv Annike Kverneland blir utnevnt til midlertidig administrerende direktør.

Webstep-aksjen er ned 6,5 prosent det siste året, ifølge tall fra Infront. Konkurrenten Bouvet er til sammenligning opp drøyt 79 prosent i perioden.

De to aksjenes kursutvikling på Oslo Børs går frem av figuren under.

