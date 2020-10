Høyeste antall børsdebutanter siden før finanskrisen

Da børsklokken ringte klokken 09.00 fredag ble Pasientsky notert på Oslo Børs. Det ble nykommer nummer 35 så langt i år. Til sammen er nå 268 selskaper med aksjer notert på Børsen.

DEBUTERER: Selskapet Airthings med Aksel Lund Svindal i spissen er blant dem som har planer om å komme seg på børs i år. Vis mer byoutline Siv Dolmen, E24

Publisert: Publisert: 23. oktober 2020 09:05

Man må tilbake til juli 2008, før finanskrisen, for å finne et høyere antall.

Den sommermåneden var det på det meste 272 selskaper på Oslo Børs, før det smalt og krisen nådde sitt klimaks i september.

– Vi er litt overrasket, sier kommunikasjonssjef Geir Harald Aase ved Oslo Børs.

Da coronakrisen traff for alvor i mars raste børsene verden over. Også her hjemme.

– Det så dystert ut. Man husker jo hvor raskt børsene falt. Med så stor turbulens og usikkerhet som det var i vår, har det historisk vært vanskelig å gå på børs og hente inn friske penger.

Likevel har nykommerne strømmet til:

Rask vekst

Bare i oktober har 14 nye selskaper blitt tatt opp til handel. Fredag ble det norske helseteknologiselskapet Pasientsky på Merkur Market tatt opp til handel.

– Vi ble først overrasket over at førstehåndsmarkedet åpnet så raskt igjen etter at pandemialarmen gikk. Det tok ikke mange uker fra Norge stengte ned før selskaper banket på børsdøren, sier Aase.

– Vi har blitt en god del flere, og antallet stiger raskt, legger han til.

Fortsatt strømmer det til med søknader fra selskaper som vil på børs. Blant selskapene som har planer om børsnotering, er selskapet Airthings med Aksel Lund Svindal i spissen.

ÅRETS STØRSTE: Vaccibody er en av 35 nykommere i år. Vis mer byoutline Thomas Brun, NTB

Vil ta steget videre

31 av årets 35 nykommere er notert på markedsplassen Merkur Market.

Årets største nykommer er kreftvaksineselskapet Vaccibody, som hadde en markedsverdi på over 17 milliarder kroner første handelsdag.

Ifølge kommunikasjonssjef Geir Harald Aase melder flere av selskapene som debuterer på Merkur Market at de har planer om å ta steget videre opp til Oslo Børs.

– Merkur Market blir en inngang, der de tar den første runden, får hentet kapital, vokst og gjort seg klare til Oslo Børs.

Forrige uke passerte handelsplassen 100 milliarder kroner i markedsverdi.

PÅ BØRS: I tillegg til IT-selskaper og grønne aksjer finner man blant annet Magnus Carlsens «Play Magnus» blant børsdebutantene. Vis mer byoutline Ole Kristian Strøm / VG

Les på E24+ Merkur Market eksploderer: Dette bør du vite før du investerer

Tydelige trender

Kommunikasjonssjef Geir Harald Aase mener det er klare trender blant nykommerne.

– IT-indeksen er på det høyeste nivået noensinne. Veldig mange av de nye er IT-selskaper. Det reflekterer digitalisering, sier han.

Aase viser til at IT-aksjene har steget mye i USA, og at trenden er lik på Oslo Børs. Ifølge kommunikasjonssjefen utgjør IT-selskapene og de grønne aksjene hovedtyngden av nykommerne.

Vis mer byoutline Oslo Børs

Rundt 11 av børsdebutantene er fornybare selskaper, eller såkalt grønn teknologi.

– Det er et sug etter å investere i grønt, sier Aase.

– I bunn og grunn handler det om at det er mye kapital som er på vei inn i aksjemarkedet. Selskapene som gjennomfører emisjoner melder om svært stor interesse for å være med.

Han er tydelig på at interessen fra både utenlandske og norske investorer er stor, til tross for at verden fortsatt er hardt rammet av pandemi og krisetilstander.

– Skal man få god avkastning på pengene er aksjemarkedet et godt alternativ når man har nullrente, sier han.

Les også Advokater fryktet kriseår - nå håver de inn på børsboom