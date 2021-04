Boeing ber flere flyselskaper sette 737 Max på bakken – igjen

Utfordringene fortsetter for ulykkesflyet Boeing 737 Max. Nå ber flyprodusenten 16 flyselskap rette et «potensielt elektrisk problem».

SETTER FLY PÅ BAKKEN: Southwest Airlines har satt 30 av sine Boeing 737 Max-fly på bakken etter et nytt problem. Vis mer byoutline Mike Blake / Reuters / NTB

Etter over et og et halvt år på bakken kom Boeings 737 Max-fly inn i kommersiell rutetrafikk før nyttår. Men nå må flere selskaper sette flyene på bakken igjen.

Boeing har anbefalt 16 flyselskaper å «adressere et potensielt elektrisk problem» i det som omtales som en «spesifikk gruppe» 737 Max-fly før det fortsetter å fly.

Det skriver selskapet i en pressemelding fredag.

Boeing-aksjen er ned rundt 1,5 prosent på Wall Street ved 16-tiden fredag ettermiddag.

Selskapet arbeider nå sammen med det amerikanske luftfartstilsynet (FAA) i forbindelse med «produksjonsproblemet». Tilsynet bekrefter på Twitter at det vil «sikre at problemet adresseres».

«Anbefalingen skjer for å tillate verifisering av at en nødvendig bane eksisterer for en komponent i det elektriske systemet», skriver selskapet.

Det er foreløpig ikke kjent hvor mange fly som faktisk settes på bakken denne gangen. Flyselskapet Southwest Airlines bekrefter at 30 av deres 737 Max-fly nå er satt på bakken i påvente av at problemet skal bli fikset, skriver Bloomberg. Flyselskapet understreker at det ikke har opplevd det elektriske problemet Boeing nå adresserer.

Fortsatt er det for lang tid det vil ta før problemene vil bli fikset, opplyser en talsperson for selskapet til nyhetsbyrået.

– Det kan ta timer eller noen dager. Vi vil oppdatere når vi har ny informasjon, sier talsperson Jessica Kowal i Boeing.

Det elektriske problemet er et nytt problem, og er ikke relatert til problemene med styringssystemet som satte flyene på bakken.

Alle 737 Max-flyene i verden ble satt på bakken i mars 2019 etter to fatale ulykker med fem måneders mellomrom. 346 personer omkom i de to ulykkene.

