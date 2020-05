Norwegian stiger kraftig etter at kriseplanen ble godkjent

Aksjonærene sitter igjen med rundt fem prosent av aksjene i selskapet.

Norwegians konsernsjef Jacob Schram Vis mer Terje Bendiksby

Publisert: Oppdatert: 4. mai 2020 11:43 , Publisert: 4. mai 2020 11:17

Aksjonærene i Norwegian stemte mandag formiddag for alle styrets forslag til refinansiering for å redde det kriserammede selskapet.

Før generalforsamlingen startet besluttet Oslo Børs å stanse handelen i aksjen, men klokken 11.15 startet den opp igjen.

Norwegian-aksjen stiger mer enn 30 prosent til kurs 6,82 kroner ved 11.45-tiden. Det skjer etter at aksjen på det meste var opp nær 50 prosent.

Aksjonærene har nå godtatt en emisjon for å hente ferske penger og konvertering av betydelig gjeld til aksjer. Samtidig har styret fått fullmakt til å gjennomføre en ny emisjon, samt å låne 10 milliarder gjennom et nytt konvertibelt obligasjonslån.

Finansdirektør Geir Karlsen sa under generalforsamlingen at dagens aksjonærer vil sitte igjen med 5,2 prosent av selskapet. Nær alle aksjonærene som deltok på generalforsamlingen stemte for samtlige forslag fra styret.

Sikrer statlig garanti

Dermed har Norwegian fått den støtten de var helt avhengig av fra aksjonærene for å få landet den store restruktureringspakken som skal redde selskapet.

Norwegian har nå kalt inn til et obligasjonseiermøte 18. mai der selskapet satser på å få på plass de siste formelle stemme som trengs for å få gjennom planen.

Redningspakken er kompleks og består av flere deler. Målet med den er at Norwegian skal styrke balansen sin gjennom å redusere gjeld og hente inn friske penger i en emisjon.

Dette skal ikke bare styrke selskapets finanser under og etter corona-krisen, men også sørge for at de innfrir vilkårene som den norske stat har satt for at Norwegian skal få tilgang til statlige lånegarantier på 3,0 milliarder.

NB! E24 har kjøpt én aksje i Norwegian for å kunne rapportere fra generalforsamlingen.