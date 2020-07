Adevintas gigantavtale med Ebay gjør selskapet til Børsens mest verdifulle uten statlig eierskap

Adevinta stjal showet på Oslo Børs etter milliardavtale med Ebay.

21. juli 2020

Like etter Børsen åpnet tirsdag kom meldingen om at Adevinta kjøper deler av Ebay i en avtale som verdsettes til nær 85 milliarder kroner.

Nyheten sendte både Adevinta-aksjen og aksjen til hovedeier Schibsted kraftig opp.

Da Børsen stengte før helgen hadde Adevinta en markedsverdi på 78,8 milliarder kroner. I løpet av dagen har den steget betraktelig. Ved børsdagens slutt er markedsverdien på de nåværende aksjene i selskapet 99,18 milliarder kroner.

Tar man med de 540 millioner aksjene Ebay får i handelen verdsetter aksjonærene selskapet langt høyere. Adevinta inkludert Ebays aksjer verdsettes til 177,37 milliarder kroner. Dette gjør det nye selskapet til Oslo Børs' fjerde mest verdifulle selskap, og det mest verdifulle som staten ikke har direkte eierskap i.

Adevinta-aksjen endte dagen med en oppgang på 25,91 prosent til 144,8 kroner per aksje.

Hovedindeksen endte dagen med en oppgang på 1,17 prosent, til 857,79 poeng.

Oljeprisoppgang

Prisen på Nordsjøolje har også steget til det høyeste nivået siden starten av mars, noe som ifølge Paretos oljeanalytiker, Nadia Wiggen, er et resultat av vaksinehåp og det faktum at EU kom til enighet om en ny coronakrisepakke på 750 milliarder kroner natt til tirsdag.

Oljeprisen (Brent spot) ligger klokken 16.30 på 44,66 dollar per fat, men Wiggen tror ikke at vi får se 50-tallet med det første.

– Jeg tror ikke vi vil komme over 50-dollargrensen fordi faren for at Opec+-landene jukser på produksjonsratene blir mer sannsynlig jo nærmere 50 dollar man kommer. Med det så blir produksjonsavtalen mindre solid med høyere oljepris, sa hun til E24 tirsdag formiddag.

Ingen Adevinta-jubel på Wall Street

Oljeprisoppgangen var godt nytt for Børsens største selskap, Equinor, og aksjekursen løftet seg 0,71 prosent gjennom dagen. Oljeserviceindeksen med Subsea7 i spissen la også på seg over 5 prosent.

Der de nevnte aksjene trakk Hovedindeksen opp, var det andre som var med på å dempe oppgangen. Telenor (-2,03 prosent), Mowi (-2,27 prosent) og Yara (-1,53 prosent) var de aksjene som trakk tyngst i motsatt retning.

På Wall street peker pilene oppover for S&P 500 og Dow Jones, mens Nasdaq som startet dagen med oppgang, har falt noe tilbake. Ebay som står på den andre siden av avtalen med Adevinta, opplever ikke samme jubel blant investorene som de norske selskapene involvert i handelen, og aksjen er så langt ned 2,24 prosent for dagen.

