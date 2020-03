Børsrallyet fortsatte på Wall Street

Vis mer BRYAN R. SMITH / AFP

Publisert: Oppdatert: 30. mars 2020 22:51 , Publisert: 30. mars 2020 15:31

Saken oppdateres.

Handelen i terminkontrakter pekte på oppgang på Wall Street, etter en noe turbulent førhandel. Fra start steg alle de tre toneangivende indeksene en prosent, og fortsatte med det forrige ukes innhenting.

President Donald Trump utvidet torsdag de sosiale retningslinjene til 30. april, og sa at dødsraten ville nå en topp om to uker. De kortsiktige tiltakene er av flere investorer sett på som handlinger som vil forhindre langsiktig skade på økonomien.

Slik endte det ut på Wall Street mandag:

Dow Jones-indeksen opp 3,18 prosent

Nasdaq Composite opp 3,62 prosent

S&P 500 steg 3,35 prosent

Dow Jones-indeksen startet dagen opp 0,93 prosent, men snudde etter et kvarter til minus. Indeksen beveger seg mellom negativt og positivt territorium etter 20 minutter.

Like før åpning uttalte USAs finansminister Steven Mnuchin at kvartalet kommer til å bli «tøft», men at økonomien var «i god form» før coronaviruset. Han sier i tillegg at når USA åpner igjen vil økonomien «sprette tilbake».

– Ukens tall om sysselsetting, forbrukertillit og ISM-aktivitet er viktige tall for måneden. De er de mest oppdaterte tallene og gitt deres høye korrelasjon med BNP, blir de generelt sett på som guider for den tilstanden for økonomien, skriver økonomiene fra Societe Generes i en kommentar, ifølge Market Watch.

Stiger etter vaksinenyheter

Blant enkeltaksjer steg Johnson & Johnson 7,11 prosent. Senest i september i år vil legemiddelselskapet starte en studie med vaksiner mot coronaviruset, og planlegger å ha de første dosene av vaksinen tilgjengelig tidlig i 2021.

På Oslo Børs var det også positiv stemning, hvor Hovedindeksen endte med en oppgang på 3,01 prosent. Oljeprisen har mandag falt mer enn 12 prosent, og et fat Nordsjøolje koster i skrivende stund 22,56 dollar.

Etter at Norge i helgen stilte klokken til sommertid, åpner Wall Street klokken 15:30 norsk tid.

Børsfest forrige uke

Sist uke hadde Dow Jones-indeksen sin største ukentlige oppgang siden 1938, og steg med mer enn 12 prosent. S&P 500 og Nasdaq-indeksene hadde sine beste uker siden 2009, etter å ha steget henholdsvis 10,3 og 9,1 prosent.

Det var en volatil uke for investorene, hvor blant annet S&P 500-indeksen hadde daglige svingninger på minst 2,9 prosent fire av de fem handelsdagene. Det inkluderer også fallet på 3,4 prosent fredag for S&P 500.