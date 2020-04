Oljehopp sendte Wall Street opp

Wall Street åpnet med nedgang etter de nye sjokktallene fra Det amerikanske arbeidsdepartementet. Så gikk Donald Trump på Twitter.

SNUDDE: Wall Street ble preget negativt av høye ledighetstall fra start, men endte markert opp etter presidentens olje-tvitring. Vis mer Richard Drew / AP

Publisert: Oppdatert: 2. april 2020 22:06 , Publisert: 2. april 2020 15:31

De tre ledende Wall Street-indeksene endte alle markert opp torsdag.

Dow Jones steg 2,24 prosent

Nasdaq Composite økte 1,72 prosent

S&P 500 endte opp 2,28 prosent

Aksjehandelen startet imidlertid i negativt terreng, men det var før USAs president Donald Trump begynte å tvitre.

Presidenten skrev torsdag ettermiddag at han har snakket med Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman, som igjen har snakket med Russlands president Putin - og at han som følge av samtalene forventer og håper at de to oljegigantene kommer til å kutte produksjonen med omtrent 10 millioner fat per dag.

– Hvis det skjer, vil det være strålende for olje- og gass-industrien, skriver Trump.

Det satt fyr på oljeprisen - som bykset 38 prosent på få minutter - og Wall Street, som snudde i pluss.

6,6 millioner trygdesøkere

En time før børsåpning torsdag la Det amerikanske arbeidsdepartementet frem nye sjokktall: 6,6 millioner amerikanere var førstegangssøkere til ledighetstrygd forrige uke.

Dette er en kraftig oppgang fra uken før, da tallet allerede var på rekordhøye 3,28 millioner. På forhånd var det ventet 3,5 millioner søknader søknader forrige uke, men tallet ble altså nesten det dobbelte.

Tallet er nå på sitt høyeste noensinne. Den forrige toppen var i oktober 1982 da 695.000 mennesker søkte ledighetstrygd.

Samtidig fortsetter antall smittetilfeller i landet å øke kraftig. Onsdag passerte antall bekreftede smittetilfeller i USA 200.000 - en dobling siden fredag.

President Donald Trump har advart om at tallene trolig vil øke ytterligere de neste ukene. USA er nå det landet i verden som har flest smittetilfeller, og over 5.000 coronasmittede er døde, ifølge VGs oversikt.

Verste første kvartal

Oppgangen torsdag skjedde dagen etter nok et børsras på Wall Street.

Onsdag falt alle indeksene over fire prosent, etter krisepregede uttalelser fra Donald Trump. Tirsdag var den siste handelsdagen på Wall Street i første kvartal - også det preget av kraftig nedgang.

Kvartalet ble det verste første kvartalet for Dow Jones-indeksen noensinne.