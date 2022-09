Kraftig nedgang på Oslo Børs – Vår Energi faller etter kostnadssmell

Oljeselskapene bidrar til å tynge Hovedindeksen mandag. Vår Energi leder an nedover etter å ha varslet om en milliardsmell på Balder-prosjektet.

Hovedindeksen på Oslo Børs har falt 3,41 prosent i 12-tiden mandag, og styrer dermed mot sin femte strake dag med nedgang.

Oljeprisen har også vendt nedover og har bikket under 90 dollar i løpet av morgenen. I skrivende stund handles ett fat med nordsjøolje for 90,1 dollar fatet i spotmarkedet – ned 0,63 prosent for dagen.

Også gassprisen i Europa faller. Mandag er prisen ned 6,3 prosent etter at den falt 12,4 prosent fredag.

Samtidig går markedet inn i en uke fullstappet med rentemøter, der det er ventet hevinger på løpende bånd fra sentralbankene i USA, Sverige, England, Sveits – og Norge.

Oljeselskaper leder an nedover

Flere oljerelaterte selskaper faller markant i tidlig handel, inkludert Equinor, Aker BP og Vår Energi. Samtidig er alle de mest omsatte aksjene i negativt terreng:

Equinor faller 4,06 prosent

Aker BP faller 6,01 prosent

Vår Energi faller 8,34 prosent

Nykode Therapeutics faller 12,14 prosent

Hydro faller 3,86 prosent

PGS faller 12,3 prosent

Nedgangen i Nykode Therapeutics kommer etter en større handel like før børsåpning verdt 16,5 millioner kroner, viser en oversikt fra Infront. Den ble gjort til kurs 36,8 kroner – mot stengekursen på 32,7 kroner før helgen.

Kahoot faller også, i skrivende stund 3,44 prosent. Aksjen hoppet nær 22 prosent på fredag før helgen, da det ble kjent at Softbank går ut som storeier og amerikanske General Atlantic kommer inn.

Kostnadssmell for Vår Energi

Før børsåpning har Vår Energi varslet om økte kostnader og utsettelser på Balder-prosjektet – og aksjen faller rundt mer enn åtte prosent.

Selskapet viser til vanskelige værforhold, økte priser og behov for ekstra arbeid, og varsler at kostnadene vil øke med 11,5 milliarder kroner til totalt 40,7 milliarder kroner. Prosjektet var i utgangspunktet anslått til litt over 20 milliarder.

Selskapet tror også at det vil ta frem til tredje kvartal i 2024 å få hentet den første oljen fra prosjektet. Tidligere var dette ventet å skje sent i 2023.

Det er hovedsakelig arbeidet med produksjonsskipet Jotun FPSO som ligger bak sprekkene, ifølge selskapet. Her er det nødvendig med ekstra ingeniør- og anleggsarbeid.

I etterkant av meldingen har Sparebank1 Markets kuttet kursmålet på Vår Energi til 65 kroner fra tidligere 70, men holder fast på en kjøp-anbefaling. Meglerhuset kutter samtidig i resultatforventningene for 2023 og 2024 med henholdsvis 6 og 16 prosent til 0,87 og 0,39 dollar per aksje.

Nedgang på verdens børser

Utslagene på Børsen følger stort sett negativ børsmorgen i Asia, der Hongkong-børsen har vært ned mer enn én prosent. Også indeksene på Wall Street falt før helgen, og fortsetter nedover i handelen utenfor åpningstid mandag morgen.

De store børsene i Europa faller også samme morgen, men ikke like tungt som Oslo Børs. Frankfurt- og London-børsen er ned 0,6 og 0,48 prosent i tidlig handel.

Børsene i Norden faller også, med Stockholm- og København-børsen ned rundt 0,5 prosent.

Rentemøter på løpende bånd

Denne uken rettes investorenes oppmerksomhet mot en rekke rentemøter.

På onsdag ligger det meste til rette for en renteheving i USA, når Federal Reserve kommer med sin beslutning. Den brede forventningen er en heving på 0,75 prosentpoeng, men enkelte analytikere har også åpnet for et helt prosentpoeng.

Dagen etter, på torsdag, skal Norges Bank komme med sin beslutning. Ved forrige korsvei hevet sentralbanken renten med 0,5 prosentpoeng til 1,75 prosent, og varslet samtidig en ny heving denne måneden.

– Det er behov for en klart høyere rente for å dempe presset i norsk økonomi og bringe inflasjonen ned mot målet, sa sentralbanksjef Ida Wolden Bache etter forrige møte.

Sentralbankene i England, Sverige, Japan, Sveits og Tyrkia skal for øvrig også komme med sine rentebeslutninger i løpet av de kommende dagene.