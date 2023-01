Telenor kutter 200 stillinger i Norge

Selskapet omorganiserer og kutter jobber. Antallet årsverk skal også reduseres videre gjennom året gjennom naturlige avganger og konsulentkutt.

Telenor Norge omorganiserer og kutter jobber.

Telenor Norge skal endre organisasjonsstruktur. Det gir et redusert bemanningsbehov, skriver selskapet i en pressemelding.

Det kuttes 200 stillinger i forbindelse med omorganiseringen.

– Endringene vi nå gjennomfører innebærer at vi får færre ledere og flatere struktur, samt at roller og arbeidsmåter blir endret for at vi skal levere på de målene vi har satt oss, sier Birgitte Engebretsen, administrerende direktør for Telenor Norge i meldingen.

Telenor-aksjen stiger svakt med 0,5 prosent på Oslo Børs ved 10-tiden tirsdag.

– Krevende for de berørte

Telenor Norge skal nå få én divisjon rettet mot forbrukermarkedet, uansett om det gjelder mobil, bredbånd eller TV. Det blir også felles kundeservice. I tillegg kommer det justeringer i organiseringen på andre områder, ifølge meldingen.

– Omstillingsprosesser som dette er krevende for de berørte. Det er likevel helt nødvendig at vi fornyer oss og skaper økt verdi for kundene, samtidig som vi ivaretar Telenors konkurransekraft i en utfordrende tid preget av høy makroøkonomisk usikkerhet, sier Engebretsen videre.

Telenor Norge vil i tillegg til jobbkuttene redusere antallet årsverk gjennom naturlig avganger og en «betydelig reduksjon» i konsulentbruken i løpet av året. Dette skal ifølge Telenor gi like en stor reduksjon som kuttene i faste ansatte.

Fast ansatte som blir berørt av bemanningsreduksjon vil få tilbud om sluttavtale med omstillingsbistand, opplyser Telenor i pressemeldingen.

Tilbud om sluttpakke i mars

Nedbemanningene i Telenor kommer en drøy uke etter at konkurrenten Telia varslet at det kuttes 70 stillinger i Norge.

I mars tilbudte Telenor sluttpakker til de ansatte i Norge.

– Tilbudet gjelder i utgangspunktet for de fleste medarbeiderne i Telenor Norge AS, med unntak av enkelte kompetansegrupper. Det er en rekke kriterier knyttet til dette, så ikke alle vil få tilbud om sluttpakker, sa kommunikasjonsdirektør Caroline Lunde i Telenor til E24 i mars.

Telenor har 3300 ansatte fordelt på rundt 20 kontorer i hele Norge, ifølge egne nettsider.