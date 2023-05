Dette skjer til uken: «Soft landing», knivsegg og et mulig limbo for Norges Bank

Til uken kommer det flere tall som kan si noe om hvor USAs økonomi er på vei. – Man balanserer litt på en knivsegg, sier sjefstrateg Anders Johansen i Danske Bank.

Bygningsarbeidere installerer taktekking på en høyblokk i Manhattans finansdistrikt tirsdag 11. april i år. President Bidens nærmeste rådgivere (CEA) har tidligere kommet frem til at hele 8,3 millioner jobber kan gå tapt, dersom USA ikke klarer å gjøre opp for seg over lengre tid.

Kalenderen begynner å nærme seg slutten av mai, og det er fortsatt ingen enighet om gjeldstaket på 31.400 milliarder dollar i USA.

Dersom ikke politikerne i Representantenes hus og Senatet blir enige om å heve beløpet innen 1. juni, kan USA for første gang i historien ende opp med å misligholde sine betalingsforpliktelser.

Frykten er at det ikke bare vil gå hardt utover amerikansk økonomi, men at det også kan få stor innvirkning på verdensøkonomien.

«Soft landing»

Gjeldstaket er også det første sjefstrateg Anders Johansen i Danske Bank nevner da E24 spør ham om hva som blir viktig den kommende uken.

– Torsdag og fredag var det tegn til at det gikk i riktig retning, så en løsning der vil være veldig positivt, sier han.

Det republikanske kravene om nedskjæringer for å bli enige om gjeldstaket, er uakseptable, sa president Joe Biden søndag. Han la til at han ville ringe Kevin McCarthy, lederen for Representantenes hus, på vei hjem fra G7-møtet i Japan.

Johansen trekker også frem PCE-inflasjonen (personal consumption expenditure) i USA som viktig. Den kommer fredag.

– Det er dette inflasjonstallet Fed Fed Federal Reserve, den amerikanske sentralbankenfølger mest med på. Det sier noe om både priser og hvor mye penger husholdningene i USA bruker. Akkurat nå når vi er i et «soft landing»-scenario «soft landing»-scenarionedgang i økonomisk vekst som unngår resesjon (tilbakegang) i økonomien , er det viktig at det er akkurat passe.

Man må med andre ord få ned forbruket nok til å dempe økonomien noe, men uten å dra den ned i en resesjon, forklarer sjefstrategen.

Dette skjer denne uken Mandag 22. mai: Flyselskapet Ryanair kommer med regnskapsrapport

SSB legger frem sin statistikk for byggareal kl. 8

Kinesisk referanserente LPR (Loan Prime Rate)

Foreløpige forbrukertillitstall fra USA (mai) kl. 16 Tirsdag 23. mai: Borr Drilling, Adevinta, Seadrill, MPC Container Ships, Statkraft, Cool Company, Måsøval, Salmon Evolution, BWP LPG, Idex Biometrics, DLTX, Eam Solar, Bouvet, Nordic Unmanned, Nordic Halibut, Havila Shipping, Cambi, Crayon og GC Rieber Shipping legger frem kvartalsresultater

Frist for forhandlingen om jordbruksoppgjøret

Tidligere Audi-sjef i retten

Klima- og miljøministeren mottar rapport om de norske havområdene

BNP Eurosonen

Norges Banks forventningsundersøkelse for andre kvartal 2023 kl. 10

PMI-tall fra Japan, Frankrike, Tyskland, Eurosonen, Storbritannia og USA Onsdag 24. mai: Olav Thon Eiendomsselskap, Selvaag Bolig, Seacrest Petroleo Bermuda, Eidesvik Offshore, Pryme, AMSC, Ensurge Micropower, Ziton, NRC Group, BW Energy og BW Offshore kommer med tall for første kvartal

BNP Russland og Japan

Inflasjonstall (KPI) fra Storbritannia kl. 8

Rentereferat fra Federal Reserve kl. 20

Laksepris og eksport av laks, ukentlige tall fra SSB

Ukentlig oversikt over vannmagasinene fra NVE Torsdag 25. mai: Kid, Hunter Group, BerGenBio, Andfjord Salmon, Elliptic Laboratories, Ocean Geolopp, Romreal, Hav Group, Nekkar, Green Minerals, 5th Planet Games, BW Epic Kosan, Patientsky, Nordic Acqua Partners, Integrated Wind Solutions, Desert Control og Envipco Holding slipper tall

Høring i Senatets bankkomité i USA

Tall på arbeidsledighet (AKU), oljeinvesteringer og gjeldsvekst fra SSB kl. 8

Norges Bank-rapport om finansiell infrastruktur kl. 10

BNP-tall fra USA (første kvartal) og uketall for antall førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd kl. 14.30 Fredag 26. mai: Teco 2030 legger frem kvartalsresultater

Rentestatistikk og tall for detaljhandelen fra SSB kl. 8

Detaljhandel og produsentprisindeks (PPI) fra Sverige kl. 8

Detaljhandel i Storbritannia kl. 8

PCE-inflasjon og handelsbalanse i USA kl. 14.30 Vis mer

– Balanserer på en knivsegg

Tirsdag kommer det PMI-tall PMI-tallstår for «Purchasing Managers Index», som måler vareflyt og stemning blant innkjøpssjefene. Tallene er en viktig pekepinn for den økonomiske utviklingen. Verdier over 50 uttrykker økt aktivitet eller vekst. Verdier under 50 kan være et uttrykk for nedgang. fra blant annet USA, Storbritannia, Eurosonen, Frankrike og Tyskland.

Sjefstrategen i Danske Bank peker på særlig på tallene fra USA og Tyskland som interessante.

– Dette er såkalt ledende indikatorer som sier noe om hvordan det kommer til å gå med økonomien om tre til seks måneder. I USA har tallene vært lave siden coronapandemien, og oppgangstegnene har ikke vært like tydelige som i Europa.

Anders Johansen i Danske Bank.

Selv om det ifølge sjefstrategen har vært tegn til at PMI-tallene i USA er i ferd med å bunne ut, har bildet vært sprikende i det siste.

– Man balanserer litt på en knivsegg. Målet er å få dempet økonomien nok til å få ned inflasjonen, men samtidig unngå resesjon, sier Johansen.

Danske Bank tror fortsatt på en resesjon i USA, men at den unngås i Europa. Samtidig har det vært enkelte tegn til at økonomien i Tyskland stopper opp.

– Veksten var 0 prosent i fjerde kvartal i fjor og 0,1 prosent i første kvartal. Så hvis tallene her fortsetter å være dårlige, vil det være et problem, sier sjefstrategen.

– Kan ende i et limbo

På det nasjonale plan fortsetter den rolige stemningen fra forrige uke. Johansen trekker frem tall på arbeidsledighet og gjeldsvekst fra SSB som kommer torsdag.

– Og så kommer det jo også tall for husholdningsforbruk og detaljomsetning fredag. Vi trodde jo lenge at vi skulle ha betydelig lavere renter. Avhengig av kronekursen, kan man ende opp i et limbo dersom det skulle bli ytterligere tegn til at norsk økonomi stopper opp.

– Kan du forklare hvorfor?

– En av de grunnene som er trukket frem til at den norske kronen er svak nå, er at rentene er like høye i Norge som i Europa. Dermed er det ikke like attraktivt å investere i norske kroner. Hvis forbruket holder seg bra, kan man sette renten mer opp for å beskytte kronekursen. Hvis forbruket faller, blir det vanskelig. Rentene har allerede kommet veldig høyt.

Kronekursen er nær å være rekordsvak. Flere storbanker tror nå at renten, som allerede har steget kraftig det siste året, må heves enda mer for å beskytte kroneverdien.

Johansen sier at Danske Banks modeller ikke klarer å forklare hvorfor den norske kronen er så svak som den er nå.

– Valuta er vanskelig, men jeg tror den norske kronen plutselig kommer til å styrke seg en del og at det går i riktig retning.

Men også dét kommer ifølge Johansen an på om man får til en myk landing i USA.

– Da venter man at oljeprisen, og også den norske kronen, vil stige, sier han.

Tettpakket resultatuke

Forrige uke på Oslo Børs var kort, men preget av markant oppgang på ukens siste handelsdag.

På tirsdag fortsetter resultatrushet i det som blir denne sesongens siste tettpakkede uke.

Da legger blant annet Borr Drilling, Adevinta, Seadrill og Statkraft frem sine kvartalstall.

Utover i uken kommer det også tallslipp fra blant annet Olav Thon Eiendomsselskap og interiørkjeden Kid.