Undersøkelse: 420.000 nordmenn eier kryptovaluta

Stadig flere nordmenn eier kryptovaluta, ifølge en fersk undersøkelse. Estimatet tilsier at flere under 40 eier krypto enn aksjer.

Kvinneandelen blant norske kryptoeiere øker, ifølge en fersk undersøkelse.

120.000 nye nordmenn har kjøpt kryptovaluta det siste året, ifølge en landsdekkende undersøkelse fra EY og Arcane Research.

Kryptoanalyse-selskapet estimerer at 420.000 nordmenn eier kryptovaluta nå.

Det tilsvarer 10 prosent av Norges voksne befolkning, opp tre prosentpoeng fra tilsvarende undersøkelse i fjor.

Ikke overraskende er det en demografisk trend i retning yngre voksne. I undersøkelsen svarte 19 prosent av alle mellom 15 og 39 år at de sitter på kryptoverdier. For de over 40 var andelen 4 prosent.

I rene tall er det 330.000 nordmenn under 40 år som eier kryptovaluta, ifølge estimatene.

Til sammenligning var det ifølge SSBs tall fra utgangen av 2020 omtrent 222.000 nordmenn under 40 som eide aksjer.

– Tallene indikerer at de under 40 år foretrekker kryptovaluta over aksjer, noe norske tilsyn og forvaltere bør merke seg, sier Vetle Lunde, analytiker i Arcane Research, i en pressemelding.

Flest med bitcoin

Verdens største kryptovaluta bitcoin er også den største blant nordmenn. Av de med kryptoinvesteringer, har to tredeler bitcoin, ifølge undersøkelsen.

Bitcoin har ledet an i kryptomarkedets kraftige oppgang de siste 18 månedene.

Høsten 2020 sto kursen imellom 10.000 og 15.000 dollar. Både på våren og høsten 2021 suste så bitcoin-kursen til nye høyder på 60.000-tallet. Men som før er kursutviklingen preget av store svingninger.

Onsdag 30. mars koster én bitcoin 47.000 dollar.

– Ikke overraskende er bitcoin den kryptovalutaen som eies av flest nordmenn, med ether tett bak (42 prosent), står det i rapporten.

Flere kvinner

Dette er det andre året Arcane Research gjennomfører denne undersøkelsen i samarbeid med EY.

Den viser at kryptoinvesteringer fremdeles er en høyst mannsdominert geskjeft. Samtidig vokste kvinneandelen solid i fjor – fra 3 til 6 prosent.

Over halvparten av de kvinnelige respondentene svarte at de hadde kjøpt kryptovaluta for første gang i enten 2021 eller 2022.

Ifølge pressemeldingen er det nå, for første gang siden undersøkelsen ble gjennomført i 2018, en jevn kjønnsfordeling blant nye kryptoinvestorer.

– Norske kryptoinvestorer har lenge vært en mannsdominert gruppe. Vi ser nå klare signaler på at kvinneandelen har økt. Det er gledelig, sier Vetle Lunde.