EU-sanksjoner mot russiske banker har trådt i kraft

Bankene vil bli utestengt fra det internasjonale betalingssystemet Swift. De får ti dagers overgangsperiode.

Swifts hovedkontor i Brussel. Vis mer

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

EU har bekreftet listen over de russiske bankene som blir kastet ut av Swift-systemet, etter at internasjonale medier omtalte listen tidligere denne uken.

At russiske banker blir kastet ut at Swift betyr at det blir umulig å overføre penger mellom de aktuelle bankene og verden utenfor.

Russlands nest største bank VTB er blant dem som står på listen. Det gjør imidlertid ikke den største russiske banken Sberbank eller Gazprombank. De spiller en viktig rolle i overføringen av pengene som EU-land betaler for russisk naturgass.

Disse russiske bankene utestenges fra Swift-systemet:

Bank Otkritie

Novikombank

Promsvyazbank

Bank Rossiya

Sovcombank

VNESHECONOMBANK (VEB)

VTB BANK

Swift Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications er et internasjonalt nettverk som legger til rette for at banker kan kommunisere med hverandre og overføre penger på en effektiv måte.

Mer enn 11.000 finansinstitusjoner verden over er forbundet gjennom Swift. Vis mer

Store konsekvenser

Å kaste ut Russland fra betalingssystemet Swift ville ha rammet Russland økonomisk – og også Vesten.

– Det omtales jo som atomknappen for hva EU kan gjøre. Og nå som Russland har startet en fullskala invasjon og nærmer seg Kyiv er det kanskje det man ser for seg som neste steg, sa professor Jardar Østbø ved Institutt for forsvarsstudier nylig til E24.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har innstendig bedt vestlige land om å kaste russerne ut av betalingssystemet Swift.

Internt i EU har det vært stor uenighet. De baltiske landene har krevd utkastelse, mens blant annet Tyskland og Østerrike har vært skeptiske.

For samtidig som at det vil gjøre vondt for Russland å bli kastet ut fra Swift, kan trekket også få uønskede konsekvenser for Vesten.

Én av grunnene er at å kaste ut Russland også vil ramme EU-økonomier hardt. Hvis det ikke blir mulig å betale for Russlands energi, vil sannsynligvis prisen på olje og gass stige enda mer.

Men nå er det som nevnt ikke alle russiske banker som blir utestengt fra betalingssystemet.