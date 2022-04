Twitter-aksjen handles langt under Musks budpris

Wall Street faller, og Twitter-aksjen svinger etter Elon Musks gigantbud på hele selskapet.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 50 minutter siden

De amerikanske børsene startet den siste handelsdagen før påske i positivt terreng. Et par timer ut i handelsdagen har bildet imidlertid snudd.:

S&P 500 faller 0,8 prosent

Nasdaq er ned 1,69 prosent

Dow Jones er flat

Dagens store nyhet er at Elon Musk vil kjøpe Twitter. Nyheten kommer drøyt en uke etter at han første gang offentliggjorde at han hadde kjøpt 9,2 prosent av aksjene i selskapet.

Budet ligger på 54,20 dollar per aksje, noe som tilsvarer en verdsettelse på rundt 43 milliarder dollar.

Twitter-aksjen steg 3,12 prosent fra start. Siden har kursen vært volatil. I skrivende stund handles aksjen til 46 dollar – langt under Musks budpris.

Den saudiarabiske milliardærprinsen og Twitter-aksjonær Alwaleed bin Talal, kjent som Midtøstens svar på investorlegenden Warren Buffett, har avvist Musks tilbud. Han skriver at budet «ikke kommer nær den iboende verdien av selskapet gitt vekstprospektene».

Usikker finansiering

– Twitter har et ekstraordinært potensial. Jeg vil få det utløst, skriver Elon Musk i et brev til Twitter-styreleder Bret Taylor.

– Tilbudet er mitt siste og beste tilbud, og om det ikke aksepteres vil jeg bli nødt til å revurdere min posisjon som aksjonær, skriver Musk.

Twitter har sagt at styret vil vurdere budet og at deres konklusjon vil være «til det beste for alle Twitter-aksjonærer».

Selv om Elon Musk er verdens rikeste mann med en anslått nettoformue på rundt 260 milliarder dollar, er det høyst usikkert hvordan han vil finansiere kjøpet.

– Dette vil være et fiendtlig oppkjøp, noe som vil koste mye. Han vil bli nødt til å selge en god porsjon av Tesla-aksjer for å kunne finansiere det, sier analytiker Neil Campling i Mirabaud Equity Research til Bloomberg.

Analytikeren mener alternativet er å ta opp et «massivt lån».

Tesla-aksjen faller over tre prosent etter nyheten.

Resultatrush fra bankene

Flere av USAs største banker har lagt frem tall de siste timene.

Citigroup måtte se resultatet falle 46 prosent i kvartalet. Samtidig setter banken av 16 milliarder kroner for å forberede banken på lånetap den kan måtte ta knyttet til blant annet russisk eksponering.

Goldman Sachs på sin side overgikk analytikernes forventninger. Banken leverte et resultat på 3,9 milliarder dollar, eller 10,76 dollar per aksje.

Morgan Stanleys tradingvirksomhet dro inn 6,1 milliarder dollar i kvartalet, en økning fra fjoråret. Der ventet analytikerne en nedgang på 19 prosent.

Wells Fargo opplevde et resultatfall på 20 prosent etter at inntektene falt med fem prosent.

Slik går det med bankene på Wall Street:

Citigroup stiger 1,51 prosent

Goldman Sachs klatrer uendret

Wells Fargo faller 3,48 prosent

Morgan Stanley stiger 1,5 prosent

I forbindelse med påsken vil Wall Street holde stengt fredag.