Norwegian tapte 849 millioner kroner på driften i første kvartal

Omikron-nedstenging og lavsesong setter dype spor i regnskapet for årets tre første måneder.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Saken oppdateres

Fredag morgen slapp flyselskapet finansfasiten for første kvartal i år.

Driftsresultatet (EBIT) landet på minus 848,6 millioner kroner for kvartalet, en markant nedgang fra fjerde kvartal 2021, da fasiten endte på minus 262,7 millioner kroner.

Omsetningen for årets første kvartal sank til 1,92 milliarder kroner, fra 2,55 milliarder kroner foregående kvartal.

Resultat før skatt endte på minus 1.031,3 millioner kroner, ned fra 117,4 millioner kroner i fjerde kvartal.

Et lite knippe analytikere hadde på forhånd ventet et driftstap på omkring 870 millioner kroner i første kvartal, ifølge Bloomberg.

Ettersom Norwegian i første kvartal i fjor sto midt i en konkursbeskyttelse, er det mindre relevant enn vanlig å sammenligne årets første kvartal med fjorårets.

Nedgang i passasjerer

I årets første kvartal var det 2,22 millioner passasjerer som fløy med flyselskapet - en nedgang fra 3,14 millioner passasjerer i fjerde kvartal.

Samtidig var den gjennomsnittlige fyllingsgraden på flyene på 76,9 prosent - en marginal nedgang fra 77 prosent i fjerde kvartal.

Sesongmessig pleier årets første kvartal å være det svakeste kvartalet for flyselskapet.

I tillegg falt passasjertallene grunnet smittespredning av omikron-varianten, samt høye drivstoffkostnader og krig i Ukraina.

Flyselskapet ser derfor frem mot den kommende sommersesongen som tradisjonelt sett pleier å være en tid der flyselskapene sikter mot å fly inn overskuddene.

Her skriver de også at de forventer å ha 70 fly i luften, mot 58 fly som var gjennomsnittet for det første kvartalet.

Kontantbeholdning på 7,5 milliarder

I kjølvannet av restruktureringen har det vært knyttet stor spenning til hvordan kontantbeholdningen utvikler seg. I utgangen av fjerde kvartal var denne på 7,7 milliarder kroner.

– Vi har tilpasset oss svingninger i markedet raskt og effektivt, samtidig som vi har beskyttet selskapets sterke likviditet gjennom en utfordrende periode, skriver konsernsjef Geir Karlsen i meldingen.

Ved utgangen av første kvartal hadde kassen krympet noe. Kontantbeholdningen var på 7,5 milliarder kroner.

Ber om krisetiltak etter krig

Krigen i Ukraina har skapt ny usikkerhet og milliardøkning i drivstoffkostnadene for flybransjen, som fortsatt sliter etter pandemien.

I løpet av årets første tre måneder brukte flyselskapet over 633 millioner kroner på drivstoff.

NHO Luftfart og Flyplassalliansen har tidligere bedt regjeringen om å utsette gjeninnføringen av flypassasjeravgiften og vurdere andre krisetiltak for å sikre transporttilbudet før den avgjørende sommersesongen.

Flypassasjeravgiften ble midlertidig fjernet under coronapandemien, men skal etter planen tilbake fra 1. juli i år.