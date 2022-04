Spareøkonom: – Gjelder å hoppe av når trenden snur

Nordnets Bjørn Sættem kommenterer bevegelsene blant småinvestorene, som satset på norske aksjefond og olje i måneden som gikk.

Spareøkonom Bjørn Erik Sættem i Nordnet.

En fersk oversikt fra handelsplattformen viser at deres kunder har nettokjøpt aksjefond for 36 millioner kroner i mars.

Samtidig solgte kundene seg mest ut av rentefond for totalt 153 millioner kroner.

I løpet av måneden som gikk steg verdensindeksen MSCI World med 2,5 prosent, mens Oslo Børs var blant børsene som steg mest i verden sammelinget med andre vestlige børser, og var opp 7 prosent for måneden.

– Aksjemarkedet er summen av alle investorer. Oppgangen de siste tre ukene tolker jeg som at aksjemarkedet forventer en løsning på krigen og myk landing for verdensøkonomien, heller enn et stagflasjonsscenario, skriver Bjørn Erik Sættem, spareøkonom i Nordnet.

Norske aksjefond på kjøpstoppen

Det var Nordnets Indeksfond Norge og Storebrand Verdi som lå på kjøpstoppen blant Nordnetkunder i mars, etterfulgt av Black Rock World Energy og Franklin Natural Resources.

De to sistnevnte investerer begge tungt i selskaper som Nordnet omtaler som «skitne oljeselskaper», og er begge opp mellom 50 og 60 prosent så langt i år.

– Nordnets fondskunder kjøper gjerne fond som har steget mye de siste månedene. Disse kundene er momentuminvestorer, som kjøper aksjer og fond som er i en stigende trend, skriver spareøkonomen i meldingen.

– Da gjelder det å hoppe av når trenden snur. Hvis ikke er det lett å tape mot det brede markedet.

Solgt seg ut av rentefond

De mest nettosolgte fondene i mars var KLP Aksje Global Indeks IV og DNB Teknologi.

Samtidig var fem av de ti mest solgte fondene i måneden som gikk såkalte «hig yield» rentefond, altså rentefond med en større risiko og høyere forventet avkastning.

En viktig driver for utviklingen i aksjemarkedet har vært den amerikanske sentralbanken Federal Reserve (Fed) som satt opp renten for første gang siden 2018 grunnet høye inflasjonstall.

Dette førte til at den amerikanske tiåringen, også kjent som «verdens viktigste rente», steg med 0,5 prosent i mars.

– En for høy rente vil kvele veksten i økonomien, og dermed senke aksjemarkedene, og det vet Fed. Tusenkronersspørsmålet er om FED klarer å stagge inflasjonen uten å redusere den økonomiske veksten for mye, kommenterer Sættem i meldingen.

