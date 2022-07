Venter ny trippel renteheving: – Det brenner virkelig på inflasjonssiden

Inflasjonen i USA har ikke vist tegn til å flate ut før USAs sentralbank igjen setter renten onsdag. Bekymringen for resesjon har ikke blitt noe mindre enn sist, mener seniorøkonom.

Sentralbanksjef Jerome Powell og Federal Reserve ventes å sette opp renten i USA med 0,75 prosentpoeng for andre møte på rad onsdag.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

– Det brenner virkelig på inflasjonssiden. Jeg tror ikke de kommer til å avvike fra en ny trippel renteheving. Om de klarer kunsten å få til en myk landing er det store spørsmålet, sier Olav Chen, leder for allokering og globale renter i Storebrand Asset Management.

Onsdag kveld blir det klart hvor mye USAs sentralbank, Federal Reserve, setter opp renten med denne gangen, etter at Fed hevet renten med 0,75 prosentpoeng ved forrige møte i midten av juni.

Den brede forventningen er at det kommer en ny såkalt trippel renteheving. Markedet har priset helt inn en trippel renteheving. Markedsforventningene tilsier også en viss sannsynlighet for en enda kraftigere heving på ett helt prosentpoeng.

– Med en trippel renteheving er man i nærheten av det man kan kalle et nøytralt nivå. Det er nå inflasjonen er høy, så det gjelder å løfte rentene nå, sier Kyrre Aamdal, seniorøkonom i DNB Markets.

Kyrre Aamdal, seniorøkonom i DNB Markets

Prisveksten fortsatte opp

Å dempe den galopperende prisvekst har vært sentralbankens hovedmål med å øke rentene. Inflasjonen har likevel ikke vist tegn til å dempe seg så langt.

I juni landet prisveksten i USA på 9,1 prosent, etter å ha ligget på over 8 prosent flere måneder før det. Det er de høyeste nivåene siden begynnelsen av 80-tallet.

Chen tror inflasjonen vil flate ut til høsten en gang, men sier Fed er avhengig av tegn på at den faktisk gjør det. Det er særlig fordi sentralbanken har gått på en kredibilitetssmell ved å i fjor hevde at inflasjonen var forbigående, mener han.

Les også Høyeste prisvekst i USA på over 40 år

– De har bommet til de grader på inflasjonsforløpet. Hadde de ikke vært så tydelige, hadde de ikke mistet så mye kredibilitet. Nå har sentralbankene litt hastverk med å gjenopprette tilliten, både i USA og andre steder, sier han.

Spenningen har også økt siden den tredoble rentehevingen til Fed i midten av juni, sier Aamdal i DNB Markets.

– Det er ikke bare at inflasjonen er høy, den er også ganske bredt basert. Vi ser også i USA at det er en ganske tydelig oppgang i lønnsveksten.

– Fed er samtidig bekymret for at rentegrepene skal føre til en resesjon, og bekymringen har ikke blitt noe mindre siden sist, sier Aamdal.

Les også Spent på Fed-signalene etter rentebeslutning: – Kan bevege markedet en god del

– Ganske stor sjanse for resesjon

Resesjon innebærer tydelig med tilbakegang for en økonomi over noe tid. Bekymringen er at rentehevingene til slutt rammer kjøpekraften til folk og inntjeningen til bedriftene såpass mye at økonomien går tilbake.

En tekniske definisjonen har vært to kvartaler på rad med økonomisk nedgang, men selv om torsdagens BNP-tall fra USA skulle vise tilbakegang for andre kvartal på rad er ikke det nok til å si at man allerede er inne i en resesjon, mener Chen.

– Arbeidsledigheten må øke kraftig for at det skal kalles en resesjon, mener jeg. To kvartaler på rad med negativ vekst er ikke i seg selv nok til å være en resesjon slik situasjonen er nå etter en periode med høy vekst etter gjenåpningen, sier han.

Olav Chen er leder for allokering og globale renter i Storebrand Asset Management

I USA ligger arbeidsledigheten på 3,6 prosent, nesten på nivå med ledigheten før pandemien slo inn.

Selv om det ikke nødvendigvis er noen resesjon i USA allerede, mener Aamdal i DNB Markets at det kan bli vanskelig å unngå det på sikt.

– Det er ganske stor sjanse for at man får en resesjon, men det er ikke sikkert at den blir spesielt lang eller sterk. Antagelig er noe sånt det beste man kan håpe på, sier seniorøkonomen.

– Vi må huske på at USA er en økonomi som stanger i kapasitetstaket, hvor ledigheten har kommet raskt ned.

Spent på signalene

Rentebeslutningen fra Fed kommer klokken 20 onsdag kveld, før sentralbanksjef Jerome Powell holder pressekonferanse en halvtime senere.

Noe av det som blir mest interessant å følge med på er hva slags signaler som kommer fra sentralbanken, blant annet om hva Fed tenker om rentehevingene fremover, mener både Chen og Aamdal.

– Det er hvilke signaler de gir og tolkninger rundt resesjonsfrykten som har økt med stadig svakere makrotall. Og selvfølgelig om de ser tegn til at inflasjonen vil flate ut snart, selv om de ha lav kredibilitet der. Og til slutt hva de guider om hevinger fremover og hva de gjør rundt nedbygging av balansen som har fått overraskende lite oppmerksomhet, sier Chen.

Chen tror ikke en trippel renteheving vil gi noen store markedsutslag, da det allerede er priset inn. Aamdal tror på sin side at det kanskje vil tolkes litt positivt av markedet, da det viser at sentralbanken er på hugget.

– Fed har vært litt i etterkant, men en heving på 0,75 prosent viser at de vil komme frempå. Det skaper tillit i markedene, sier seniorøkonomen.