Teknologiaksjene på Oslo Børs klatret nær 60 prosent

Teknologiindeksen på Oslo Børs, som består av 15 tek-selskaper, har sett en større vekst enn de utenlandske it-sektorene i 2020.

Henriette Trondsen, analytiker i Arctic Securities, tror teknologisektoren vil være en strukturell vinner på sikt. Vis mer byoutline Cicilie S. Andersen / E24

Publisert:

I mars hadde teknologiindeksen på Oslo Børs et fall på 36,89 prosent til 167 poeng. Sektoren hadde ikke sett slike tall siden høsten 2013.

Men så snudde det, og sektoren endte med en oppgang på hele 59,84 prosent i 2020, og har gjennom året slått flere rekorder.

– 2020 var et bra år for IT sektoren, og spesielt software- og databrikkeaksjer har hatt en sterk kursutvikling, forteller analytiker Henriette Trondsen i Arctic Securities til E24.

Sektoren har også hatt en større oppgang sammenlignet med flere utenlandske IT-indekser, og Hovedindeksen på Oslo Børs, som endte året med en oppgang på 4,56 prosent.

I USA steg den teknologitunge Nasdaq-indeksen 43,64 prosent, mens IT-sektoren på den brede S&P 500-indeksen steg 41,21 prosent i fjor.

IT-indeksen på Oslo Børs har også sett en større vekst enn verdensindeksens IT-sektor på MSCI, som var opp snaue 32 prosent for i 2020.

Asetek klatret 250 prosent

– Generelt har IT-sektoren hatt en sterk utvikling globalt, men det har vært stor spredning mellom selskapene, sier Trondsen.

Hun sier at det derfor er vanskelig å sammenligne it-indeksen på Oslo Børs med de utenlandske teknologisektorene, siden de har selskaper med høyere markedsverdi.

Asetek, Nordic Semiconductor og Crayon Holding Group er blant selskapene innenfor sektoren som har hatt størst oppgang på Oslo Børs i løpet av året.

Danske Asetek hadde en vekst på drøye 250 prosent, mens Nordic Semiconductor og Crayon Holding Group var opp henholdsvis 147 og 142 prosent for i år.

Grafen viser oppgangen blant teknologisektorene frem til slutten av november i år. Vis mer byoutline Bloomberg / DNB Markets

Vil bli en strukturell vinner

– En del selskaper har fått midlertidige positive covid-effekter på inntekter og kostnader som nok vil reverseres etter hvert, forteller Trondsen.

Aksjeanalytikeren mener at investeringer i teknologi har vært høyt på agendaen for mange, og pandemien har ført til at denne digitaliseringstrenden har økt.

– Jeg tror den økte bruken av videochat-løsninger, sky og software, e-læring og e-handel vil nok vedvare etter krisen, selv om vi nok til dels vil gå noe tilbake til vanlige vaner, sier hun.

Markedet for nye noteringer har vært brennhett i år. Spesielt den lett regulerte markedsplassen Euronext Growth (tidligere Merkur Market) har hatt kraftig vekst.

I oktober alene ringte 19 nye selskaper i børsbjellen, og til sammen 40 nykommere har notert seg i år – det meste siden før finanskrisen.

– Det har derimot vært blandet kvalitet mellom selskapene, og man vil nok se en større spredning i kursutvikling mellom disse i 2021, mener Trondsen.

– Jeg tror fortsatt teknologisektoren vil være en strukturell vinner på sikt. Rentene er lave og det er flere strukturelle drivere i sektoren som gir grunnlag for god vekst i fremtiden.

Teknologiselskapet Crayon falt med 38 prosent i mars, men avsluttet året med en oppgang på 142 prosent. Vis mer byoutline Brun, Thomas / NTB scanpix

– Vi representerer «den nye vinen»

– Vi er kjempefornøyde med årets utvikling. Vi har vist betydelig vekst i selskapet, som har skjedd naturlig i år, sier Jens Rugseth, styreleder i Crayon Holding group til E24.

Etter et fall på drøye 38 prosent i mars, mener Rugseth at oppgangen skyldes blant annet økt etterspørsel og børsnoteringen til konkurrenten i utlandet, Software One.

– Jeg tror børsnoteringen til vår største konkurrent i utlandet har gjort det lettere for analytikere og investorer til å observere prisnivået på konkurrentene, som kan ha gitt oss en fordel, sier han.

– Jeg tror også at under pandemien har både investorer og kunder sett at vi representerer den «nye vinen».

Sterk vekst

Crayon, som leverer programvaretjenester, har åttedoblet aksjekursen siden børsnoteringen i 2017, og ligger nå på 125,80 kroner opp fra 15,50 ved børsnotering.

– Vi har allerede sett en kraftig vekst i selskapet, og økt markedsverdien opp mot tre til fire ganger, forteller styrelederen.

I 2017 hadde selskapet en omsetning på 7,3 milliarder kroner. I 2018 landet inntektene på 9 milliarder kroner, før de steg til 13,6 milliarder i 2019.

– Vi opererer nå i 50 land, og det er flere steder hvor vi ser at vi har et betydelig vekstpotensial, sier Rugseth.

Ble ikke stoppet av pandemien

Investorkontakt i Nordic Semiconductor, Ståle Ytterdal, vil ikke kommentere børsoppgangen direkte, men kan fortelle at selskapets vekst i år kommer etter årevis med arbeid og planlegging.

– Når man starter med et nytt design tar det noen år før sluttproduktet går inn i markedet. Nå har den langsiktige jobben vår blitt synlig, sier Ytterdal.

Nordic Semiconductor produserer og leverer trådløs teknologi, rettere sagt Bluetooth teknologi, som blir blant annet brukt av Logitech trådløse mus og keyboard, og bysyklene i Oslo.

Selv etter et fall på 41 prosent i mars, har selskapet klatret seg opp til en oppgang på 147 prosent i løpet av 2020.

– I mars gikk alt ned på grunn av mye usikkerhet i markedet, men da kunne vi si at vi ville fortsette å lage ordre, og levere selv under pandemien, forteller Ytterdal.

I tillegg forteller investorkontakten at det er flere som har åpnet øynene for selskapets tjenester, og at det er flere investorer fra utlandet som har vist interesse.

– Folk skjønner at det ligger noe i det vi sier. Når vi har en sterk vekst i et år som 2020 viser det at dette handler om noe annet en covid-19. Pandemien stoppet ikke oss, og vi fortsetter strategien vår som har flere år med arbeid bak seg, sier han.

– På vei i riktig retning

I fjor høst satte selskapet seg et mål om å bli et «one billion dollar company», innen utgangen av 2024.

– Det virker som at vi er på vei i riktig retning, sier Ytterdal.

20. oktober kunne selskapet melde om en resultatvekst på 585 prosent lå langt, sammenlignet med 2019.

Fra 1. januar til 30. september i år har selskapet nemlig et samlet resultat på 20,2 millioner dollar, en stor forskjell fra 2019 der resultatet var 2,9 millioner dollar i samme periode.

– Både ordreboken og omsetningen vokste betydelig i 2020, som viser at investorene har fått mer troen på det langsiktige målet vårt, sier Ytterdal.

Ytterdal avslutter med å fortelle at årets nyttårsforsett for Nordic Semiconductor er å fortsette å levere, selv om samfunnet befinner seg i en tøff situasjon.

