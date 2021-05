Trosser klokkeklar Seadrill-advarsel: «Ekstremt spekulativt»

To ganger på én måned har Seadrill-aksjen blitt sendt opp på Oslo Børs etter sikring av kontrakter. Riggselskapets ledelse advarer sterkt mot aksjekjøpene.

Storeier John Fredriksen gikk i 2019 av som styreleder i Seadrill. Gjennom Hemen Holding as er han fortsatt dominerende aksjonær. Vis mer byoutline Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Gjeldstyngede Seadrill er for øyeblikket i omfattende forhandlinger med kreditorene for å finne en løsning som ender med at selskapet overlever.

Samtidig har Seadrill de siste 30 dagene sendt ut to børsmeldinger om nye kontrakter i det kriserammede riggmarkedet – og begge gangene har det blitt godt mottatt av aksjemarkedet.

Fredag sist uke steg aksjen på meste rundt 30 prosent intradag etter en milliardkontrakt for Sonadrill, der Seadrill eier 50 prosent. Samlet byttet aksjer for 6,9 millioner kroner hender i løpet av handelen.

Det er stikk i strid med hva ledelsen i det Bermuda-registrerte selskapet anbefaler aktører i aksjemarkedet å gjøre.

«Handling i våre verdipapirer i løpet av Chapter 11-prosessen er ekstremt spekulativt og utgjør en betydelig risiko», fremgår i det i John Fredriksen-dominerte selskapets årsrapport publisert tidligere i år.

Les på E24+ Børskommentar da Seadrill fikk en kontrakt i slutten av april: Kan være negativt for aksjen

– Veldig stor risiko

Seadrill søkte i vinter konkursbeskyttelse i USA, kalt Chapter 11, for å starte en restrukturering. Målet er å redusere milliardgjelden betydelig.

Planen er at det skal skje gjennom en større konvertering av gjeld til aksjer, som vil vanne ut dagens aksjonærer. Styrets siste kjente forslag innebærer en løsning hvor långiverne blir sittende med inntil 99 prosent av aksjene og dagens aksjonærer én prosent.

«Det er veldig stor risiko for at investorer vil miste alt eller en betydelig del av investeringen sin. Vi maner til forsiktighet og oppfordrer nåværende og fremtidige investorer til å nøye ta i betraktning den betydelige risikoen knyttet til investeringer i våre verdipapirer», skriver Seadrill-ledelsen.

Les også John Fredriksens Seadrill søker konkursbeskyttelse i USA

– Ikke profesjonelle investorer

Dette er ikke første gang selskaper der aksjonærene til slutt vil ende opp med smuler blir sendt oppover på Oslo Børs.

Seadrill har en markedsverdi på rundt 200 millioner kroner.

– Det er ofte litt merkelig prising i aksjer som er i en restruktureringsprosess, der det er vanskelig å forklare det på noe annen måte enn at investorene ikke forstår risikoen/utvanningen som kommer, understreker aksjestrateg Paul Harper i DNB Markets.

– Med mulig unntak av noen spesialistinvestorer som ofte også eier gjeld i selskapet og da sitter på begge sider av bordet, så er det normalt ikke profesjonelle investorer som handler i disse aksjene, legger han til.

Les også Rigganalytiker: Hold deg unna

– Uforståelig

Per tirsdag er det 2.475 norske aksjonærer i Seadrill gjennom nettmegleren Nordnet. Aksjene deres er verdt 13 millioner kroner.

– Det å kjøpe aksjer før man vet det kommer en restrukturering i et selskap, anser jeg som noe man burde unngå. Når man vet at aksjonærenes verdier skal utvannes, ville jeg heller ha ventet til at selskapet har gjennomført kapitalinnhentingen. Det kan være man da kjøper aksjer noe høyere enn tidligere, men samtidig sitter du da med et selskap som har fylt opp kassen og således har en bedre balanse enn før restruktureringen, sier investeringsøkonom Mads Johannesen i Nordnet.

Johannesen understreker også at selskaper som er inne i restruktureringsprosesser «ofte lever sitt eget liv».

– Man ser gang på gang at selskapene reagerer kraftig på nyheter og investorene sender aksjen både kraftig opp og ned og således blir matematikken uforståelig i det korte bildet. Dette har nok mye med at det foregår mye spekulasjon i selskapene og mange tradere og andre er inne i selskapet i det korte bildet.

Les også Tatt på sengen av oljesmell i Afrika: BW Energy-aksjen fortsatt tungt ned tross «overreaksjon»

Flere eksempler i rigg

Et annet eksempel er Dolphin Drilling, som før dette het Fred. Olsen Energy.

Sommeren 2019 var dette en av Børsens vinneraksjer, til tross for at det var bredt omtalt at riggselskapet etter alle praktiske formål var konkurs og at aksjonærene ville ble sittende igjen med null og niks om kort tid.

Flere ganger ble imidlertid aksjen sendt til værs da det ble meldt om kontrakter, der pengene gikk til kreditorene. Spesielt på ulike aksjeforumer ble riggaksjen trukket frem som en med stort potensial, men fasiten ble brutal for mange.

I forbindelse med Seadrills forrige Chapter 11-prosess i 2017 og 2018, ble de gamle aksjene til selskapet handlet langt høyere enn verdien ville være etter refinansieringen var over. Først noen dager før refinansieringen var over, stupte riggaksjen.