Sterkeste krone siden juli 2019: – Tror den har mer å gå på

Verden er i ferd med å normaliseres. Det påvirker også kronen positivt.

Sjeføkonom Bjørn Roger Wilhelmsen i hedgefondet Nordkinn Asset Management tror kronekursen har mer å gå på. Vis mer byoutline Torstein Bøe / NTB

En sterkere krone er positivt for importører og for nordmenn som handler i utlandet, enten det skjer via nettet eller om du er blant de få som reiser utenlands.

Det at kronen styrkes er ikke fullt så bra for eksportører av for eksempel fisk eller olje, fordi de får færre kroner igjen for hver euro eller dollar de har i inntekt.

Den viktige importveide kroneindeksen I44 er nå på 106,59 poeng, og det indikerer den sterkeste kronen siden juli 2019 (se figur).

Norges Bank følger med på kronen når den setter rentene sine. Da ser rentesetterne særlig på I44-indeksen. Denne måler kronens styrke mot valutaene hos 44 av Norges viktigste handelspartnere.

Derfor er kronen styrket

Blant årsakene til at kronen har styrket seg noe er en høyere oljepris og utsikter til at økonomien snart er på vei tilbake til mer normale tider etter coronakrisen.

– Mye av styrkingen har skjedd etter at vi fikk nyhetene om vaksiner i fjor høst, og markedene begynte å øyne at økonomien etter hvert kan gjenåpnes, sier sjeføkonom Bjørn Roger Wilhelmsen i Nordkinn Asset Management til E24.

– Verden kommer til å normaliseres, og det har vært veldig viktig for markedene i det siste. Det påvirker også kronen positivt, sier Wilhelmsen.

Tror kronen kan styrkes videre

– Hva tror dere om kronen fremover?

– Jeg tror ikke kronen skal snu her. Jeg tror den har mer å gå på, for vaksineringen skal trappes opp, sier Wilhelmsen.

– Vi skal ikke bruke AstraZeneca-vaksinen, men vi vil få flere doser av Pfizer og BioNTechs vaksine. Da tror jeg at dette gjenåpningsfokuset vil fortsette å dominere markedene de neste månedene. Og det kan dra kronen sterkere, sier han.

Blant enkeltvalutaene så er en euro nå verdt 9,99 kroner, fra 10,47 kroner ved nyttår. Dollaren er verdt 8,30 kroner, ned fra 8,57 kroner ved nyttår.

Kronen har styrket seg mot både euro og dollar den siste tiden, og er på sitt sterkeste siden juli 2019 målt mot handelspartnernes valutaer. Vis mer byoutline E24

Euroen var så vidt under ti kroner for noen uker siden, men har ikke endt handelsdagen på under ti kroner siden tiden før coronakrisen i starten av 2020.

– Hvis kronen i dag stenger på under ti mot euroen og vi fortsetter under ti i morgen, så er det noe nytt. Det var en intradagbevegelse under 10 mot euro i slutten av mars, men da stengte den ikke under ti, sier Wilhelmsen.

Dette er fortsatt en relativt svak krone hvis man ser noen år tilbake. Før coronakrisen var det sjelden at en euro var verdt 10 kroner, og det var sjelden at dollaren lå på over 8,50 kroner.

Svakeste krone noensinne

Etter coronakrisen og et kraftig oljeprisfall i fjor ble kronen svekket til nivåer man aldri hadde sett tidligere. Den 19. mars 2020 var en euro verdt rundt 13 kroner og en dollar rundt 12 kroner.

Dette bidro til at sentralbanksjef Øystein Olsen gikk ut og varslet at han vurderte å gripe inn i markedet. Det viste seg senere at Norges Bank gjorde et sjeldent grep og kjøpte kroner for milliarder for å støtte opp om kronen.

– Kronen var den store taperen under pandemien, da vi fikk oljeprisfall og børskrakk, sier Wilhelmsen.

– Hvis du holder fremvoksende økonomier utenfor så var kronen den valutaen som gjorde det dårligst. Når vaksinasjonen nå skyter fart og ting etter hvert normaliseres så vil kronen trolig tjene på det, sier sjeføkonomen.

Da Norges Bank den 19. mars i fjor varslet at den vurderte å gripe inn i kronen, bidro det til at noe av kronesvekkelsen ble reversert.

– Det er fantastisk. Det viser at tiltakene til Norges Bank virker, sa sykkelimportør Olav M. Hagen i selskapet Topbikes til E24 etter Olsens grep.

Importører rammes av en svak krone. Harley Davidson-importør Svein Erik Nilsen har sagt til E24 at han tapte rundt 250.000 kroner på dollarsvekkelsen etter coronakrisen i fjor.