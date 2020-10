Nedgang på Oslo Børs - Røkke-aksje stiger kraftig

Hovedindeksen er ned nesten én prosent etter kvartalsrapporter fra en rekke selskaper. Samtidig skyter Røkke-aksjen Aker Carbon Capture opp rundt ni prosent i tidlig handel.

Publisert: Oppdatert: 22. oktober 2020 09:17 , Publisert: 22. oktober 2020 09:03

Torsdag morgen opplyste selskapet at de inngår en karbonavtale med den svenske kraftgiganten Vattenfall.

Samtidig faller DNB rundt to prosent fra start. I tidlig handel er storbanken den mest omsatte på Børsen. I tredje kvartal endte DNB med et resultatet før skatt endte på 6,93 milliarder kroner. Det er en nedgang fra 7,62 milliarder i samme periode i fjor.

Legemiddelselskap faller tungt

Legemiddelselskapet Arcticzymes Technologies er tredje mest omsatt, og raser 25 prosent i tidlig handel etter at det la frem kvartalsrapport i morgentimene.

Panteselskapet Tomra stiger over to prosent. Selskapet leverte bedre enn ventet, og økte inntektene og resultatet før skatt i tredje kvartal.

Samtidig varsler konsernsjef Stefan Ranstrand at han vurderer å trekke seg. Selskapet har blitt Oslo Børs’ niende største under Ranstrands ledelse.

Seismikkselskapet PGS er opp 1,26 prosent etter at det la frem kvartalsrapport torsdag. Selskapet leverte bedre enn ventet, men tapte samtidig nye 264 millioner kroner i tredje kvartal.

Norske Skog er ned nesten seks prosent i tidlig handel. Papirselskapet taper penger og stenger en papirmaskin i Halden permanent, viser kvartalsrapporten.

– Verste situasjonen i manns minne

I Asia falt børsene natt til torsdag, etter nye dystre prognoser fra Det internasjonale pengefondet (IMF).

IMF venter at den økonomiske aktiviteten vil falle med 2,2 prosent i år. Det er 0,6 prosent lavere enn det ble anslått i juni, ifølge Bloomberg.

– Det er den verste situasjonen for denne regionen i manns minne, skriver Jonathan D. Ostry i IMF i et blogginnlegg etter at prognosene ble lagt frem.

Onsdag kveld var det også nedgang i USA, der samtalene om en viruskrisepakke fortsetter.

Før åpningstid uttalte stabssjefen i Det hvite hus, Mark Meadows, at det er «god fremgang i forhandlingene».

Likevel endte de tre indeksene på Wall Street i minus ved stengetid onsdag kveld.

