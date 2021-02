Spetalen satser mer penger på kollaps i hydrogenaksje

Hydrogenpro-aksjen har falt fra toppen, og på samme tid øker Øystein Stray Spetalen veddemålet mot den på Oslo Børs.

Øystein Stray Spetalen har vært såkalt hjørnesteinsinvestor i flere børsnoteringer det siste året. Det har han truffet blink med. Men det går verre med shortposisjonen i Hydrogenpro. Vis mer byoutline Audun Braastad / NTB

Investoren og milliardæren har det siste året satset penger på flere av de «grønne» selskapene som har tatt turen på børs, blant annet innenfor hydrogen.

Nylig ble det imidlertid kjent at investeringsselskapet han dominerer, Saga Pure, har solgt seg ut av hydrogenselskapet Everfuel med sterk gevinst.

Samtidig har Spetalen privat fortsatt å øke veddemålet mot et annet hydrogenselskap, Hydrogenpro, ifølge en oversikt fra Finanstilsynets shortregister, som ble oppdatert fredag sist uke.

Shortposisjonen ble inngått gjennom det heleide investeringsselskapet Tycoon Industrier i oktober i fjor, og nå er den på 904.734 Hydrogenpro-aksjer, tilsvarende 1,57 prosent av de utestående aksjene.

Dette er shortsalg Når en investor selger aksjer «short» – selger han i realiteten aksjer han ikke har. Normalt gjør man samtidig en avtale med en annen aksjeeier om å «låne» et antall aksjer, slik at kjøperen er garantert å få aksjene levert.

Formålet med slikt shortsalg er å tjene penger på at aksjen faller i verdi, innen utlåneren av aksjer vil ha aksjer tilbake.

Udekket shortsalg er salg av aksjer man ikke har, og heller ikke har lånt. Dermed må investoren ut i markedet for å skaffe til veie aksjen når kjøperen vil ha den levert.

Hvis det ikke er aksjer å oppdrive i markedet – har shortselgeren uten dekning et problem. Vis mer vg-expand-down

Aksjefall

Spetalens shortposisjon lå over en periode i år inne med et papirtap på rundt 30 millioner kroner i lys av et markant aksjehopp, men i februar har noe av dette blitt reversert da Hydrogenpro-aksjen har falt tilbake.

Den siste uken med børshandel falt hydrogenaksjen 14 prosent, der noe kom etter det ble kjent at Saga Pure hadde solgt seg ut av Everfuel.

På toppen i slutten av januar lå Hydrogenpro-aksjen på 75,6 kroner, mens den fredag avsluttet til en kurs på 50,5 kroner. Det tilsvarer et fall på rundt 30 prosent. Aksjen er fortsatt er opp nær 150 prosent siden noteringen i fjor.

Spetalen har nylig uttalt til E24 at han «ikke kommenterer sine aksjeposisjoner». Det er et etterslep på en dag på Finanstilsynets shortoversikt og det derfor mulig at investoren gjorde endringer på posisjonen fredag.

Tapte penger

Hydrogenpro la mandag morgen frem tallene for fjorårets fjerde kvartal, som viser et resultat før skatt på minus 1,9 millioner kroner i perioden.

For fjoråret som helhet var tapet på åtte millioner kroner.

Inntektene i fjerde kvartal landet på 16 millioner kroner, mens omsetningen i hele 2020 var på 27 millioner kroner.

– Mye kapital som søker hydrogen

Hydrogenaksjer fikk seg et nytt, større løft på starten av året, men flere aksjeeksperter er skeptiske ettersom selskapene leverer underskudd og noe stor inntjening er ikke å vente med det første.

– Hydrogen har virkelig våknet til live. Jeg tror det er mye kapital som søker hydrogen fordi man ser at det grønne skiftet kommer og man ser at det satses stort, blant annet i EU, sa sjefanalytiker for bærekraft, Thina Saltvedt, i Nordea til E24 på nyåret.

– Men selv om det er mye kapital, så er det ikke nok gode prosjekter i dag. Derfor er det selvfølgelig en fare og man skal se an prosjektene på sikt. Noe av det viktigste nå er at man får fortgang i infrastrukturen, som mangler i dag, og at det satses fra politisk hold slik at man får ned kostnadene raskere, la hun til.