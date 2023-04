Børskollaps for krisebanken First Republic etter rykter om overtagelse

Den amerikanske regionbanken First Republic er i hardt vær og stuper på Wall Street. Nå kan banken bli tatt over av myndighetene.

Aksjekursen til krisebanken First Republic raser på Wall Street

Saken oppdateres.

First Republic-aksjen raser 50 prosent på Wall Street fredag etter rykter om at amerikanske myndigheter vil sette banken under administrasjon.

CNBC, som siterer anonyme kilder, skriver at det mest sannsynlige utfallet for banken er at den blir tatt over av myndighetene. Reuters skriver at ledelsen i First Republic jobber for å få på plass en løsning som unngår overtagelse.

Bankstorm

Trøbbelet for First Republic kommer etter en storm i banksektoren den siste tiden.

Silicon Valley Bank (SVB) og Signature Bank kollapset som følge av at kundene tok ut penger raskt. Kundene fryktet store underliggende tap hos bankene etter en rekke raske rentehevinger fra den amerikanske sentralbanken.

SVB-kollapsen blir omtalt som den største siden finanskrisen i 2008. Senere ble også Signature Bank satt under administrasjon av myndighetene i USA.

Uroen spredte seg også til Europa der Credit Suisse ble tatt over av rivalen UBS, i en avtale orkestrert av sveitsiske myndigheter.

Nå kan First Republic Bank være neste ut i rekken. Selskapet la mandag frem resultater for første kvartal. Det viste at kundene fra starten av mars tok ut 730 milliarder kroner på 22 dager.

Banken har lenge vært i trøbbel, og ble i midten av mars reddet av en rekke amerikanske storbanker.

– Vi er engasjert i diskusjoner med flere parter om våre strategiske muligheter, sier First Republic ifølge CNBC.

Selskapets aksje er ned over 97 prosent for året.

Federal Reserves dom over Silicon Valley Bank-kollapsen

Sentralbanken tok ikke tilstrekkelig høyde for sårbarhetene når banken vokste i størrelse og kompleksitet, og i den grad svakheter ble oppdaget, forsikret man seg ikke at disse ble rettet opp raskt nok.

Det er kort oppsummert konklusjonen på hva som gikk galt i den amerikanske sentralbankens tilsyn og regulering av nisjebanken Silicon Valley Bank, som gikk over ende i starten av mars.

En gruppe, ledet av visesentralbanksjef Michael S. Barr, har gransket Federal Reserves rolle i bankkollapsen siden.

Fredag foreligger dommen, en over 100 sider lang rapport, som også peker på at styret og ledelsen i Silicon Valley Bank ikke i tilstrekkelig grad klarte å håndtere risiko.

Barr mener at Federal Reserve må forbedre sin regulering og tilsyn basert på lærdommene fra bankkollapsen.

– Jeg er enig i og støtter anbefalingene hans om å se nærmere på våre reguleringer og vår tilsynspraksis, og jeg er sikker på at det vil føre til et sterkere og mer robust banksystem, sier sentralbanksjef Jerome Powell.