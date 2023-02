Norse Atlantic har tapt 1,9 milliarder siden oppstart

Driftsresultatet var minus 106,3 millioner dollar (minus 1,1 milliarder kroner), målt ved ebit ebit står for "earnings before interest and taxes", betyr resultat før renter og skatt . Målt ved ebitdar ebitdar En alternativ måte å måle resultatet på, står for "earnings before interest, taxes, depreciation, amortization, and restructuring or rent costs". På norsk betyr det resultat før renter, skatt, avskrivninger, amortisering, og restrukturering eller leiekostnader. Resultatmålet skal gjøre det mulig å sammenligne prestasjoner på tvers av flyselskaper, ettersom det ikke er påvirket av metoden selskapet bruker til å finansiere fly. var driftsresultatet på minus 42,9 millioner dollar, tilsvarende minus 444 millioner kroner