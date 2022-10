Kongsberggruppen får milliardkontrakt med den amerikanske hæren

Forsvarskonsernet har mandag inngått en femårig rammekontrakt for levering av våpenstasjonsystemer til USA verdt 15,5 milliarder kroner. – En viktig milepæl, sier Kongsberg-topp.

Det er våpenstasjonssystemer som dette, her plassert på toppen av kjøretøyet, som Kongsberggruppen skal levere til USAs hær.

Den amerikanske hæren har mandag tildelt Kongsberggruppens forsvarsdivisjon Kongsberg Defence and Aerospace AS en femårig rammekontrakt verdt opptil 1,498 milliarder dollar, går det frem av en børsmelding fra Kongsberggruppen.

Verdien på kontrakten i norske kroner er 15,5 milliarder.

Kontrakten gjelder levering av Crows, som står for Common Remotely Operated Weapon Station.

–Dette er en viktig milepæl og Kongsberg er stolt over å bli valgt som leverandør til det amerikanske Crows-programmet de neste fem årene, sier administrerende direktør Eirik Lie i Kongsberg Defence and Aerospace i børsmeldingen.

– Vi viderefører og utvider vårt samarbeid med U.S. Army som strekker seg tilbake til 2007, noe som gjør at Kongsberg sammen med kunden kan gi soldatene den beste operative løsningen som finnes på markedet, sier han.

Det norske forsvarskonsernet har hatt stor suksess med sine fjernstyrte våpenstasjoner som kan monteres på alt fra pansrede fartøy til patruljebåter.

Samlet har Kongsberggruppen levert mer enn 18.000 våpenstasjonsystemer fordelt over alle forsvarsgrenene til det amerikanske forsvaret, går det frem av meldingen.

Totalt er det solgt mer enn 23.000 systemer til 26 ulike nasjoner.

Kursoppgang på 30 prosent

Fredag presenterte Kongsberggruppen resultater for tredje kvartal. De viste at konsernet omsatte for 7,745 milliarder kroner i kvartalet, opp fra 6,216 milliarder i samme periode i fjor. Driftsresultatet tikket inn på 1,36 milliarder - det høyeste driftsresultatet noensinne, ifølge selskapet selv.

Kongsberg Gruppen har klatret over 30 prosent på Oslo Børs siden Russlands invasjon av Ukraina.

Blant annet som følge av at USA har bidratt med luftvernsystemet Nasams som krigsstøtte til Ukraina. Dette er utviklet av Kongsberg i samarbeid med amerikanske Raytheon.

Den siste tiden har ordrereserven lagt skikkelig på seg. Ved forrige kvartal var den estimert til 51,5 milliarder kroner. Under tredjekvartalspresentasjonen sa konsernsjef Geir Håøy at ordrereserven nå er på 54,1 milliarder kroner.