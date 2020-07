Microsoft tjente 11,2 milliarder dollar i andre kvartal

Microsoft økte inntektene med 13 prosent til 38 milliarder dollar forrige kvartal, men resultatet falt.

Microsoft tjente 11,2 milliarder dollar i andre kvartal, mot 13,19 milliarder dollar i samme kvartal i fjor.

Fallet i resultat skyldes at der Microsoft i fjor fikk en positiv skatteeffekt, måtte selskapet i år ut med 2,2 milliarder dollar, hvilket dro resultatet ned.

Aksjen faller 2,21 prosent i etterhandelen.

IT-giganten leverte et resultat per aksje på 1,46 dollar – godt over estimatet fra CMC Markets på 1,38 dollar per aksje.

Salgsinntektene på 38 milliarder dollar var også høyere enn forventet. På forhånd var Microsofts salgsinntekter ventet å være 36,5 milliarder dollar, ifølge estimater The New York Times hadde innhentet fra IBES Refinitiv.

Teknologigiganten opererer med avvikende regnskapsår, noe som gjør andre kvartal til det fjerde i regnskapsåret til Microsoft.

Forventet positive effekter av pandemien

Coronapandemien har ført til økt etterspørsel etter teknologiprodukter, og det har også Microsoft nytt godt av. I kvartalsrapporten skriver Microsoft at bruken og etterspørselen etter skytjenester har økt ettersom mange fortsetter å jobbe hjemmefra.

Og Microsofts skystjester er blant driverne bak resultatet. I kvartalsrapporten rapporterer selskapet at 13,4 milliarder av inntektene kommer fra «Intelligent Cloud»-segmentet. Det er en økning på 17 prosent, sammenlignet med samme kvartal året før.

Microsofts skytjeneste Azure har blitt populær i en tid med hjemmekontor. Skyplattformen hadde en vekst i forrige kvartal på 47 prosent. I kvartalsrapporten er det ikke skrevet om hvor mye inntekter Azure ga.

– De siste fem månedene har gjort det klart at «tech inensity» er nøkkelen til virksomheters robusthet. Virksomheter som bygger opp sine digitale evner, vil komme seg raskere og sterke ut av denne krisen, sier Satya Nadella, administrerende direktør Microsoft.

LinkedIn er derimot blitt negativt påvirket av et svakere jobbmarked og reduksjon i annonseinntekter. I går ble det også kjent at LinkedIn kutter rundt 960 arbeidsplasser. LinkedIns inntekter økte kun med 10 prosent – det er laveste vekst siden Microsoft kjøpte LinkedIn i 2016, ifølge CNBC.

I april, da Microsoft la frem tall fra årets første kvartal, fortalte selskapet om 75 millioner daglige brukere av Microsofts Teams. Det var mer enn dobbelt så mange som i starten av mars.

– Vi har sett to år med digital transformasjon på to måneder, sa administrerende direktør i Microsoft, Satya Nadella.

Microsoft har hatt stort vekst, og aksjen er opp 33,75 prosent i år, med en historisk høy kurs 9. juli på 214,32 dollar.

Også andre IT-giganter har levert kvartalstall og opplever vekst. I går slapp Snap Inc. tallene for andre kvartal, og kunne rapportere om inntekter på 454 millioner dollar samt en økning i daglige brukere på 17 prosent.