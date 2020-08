Facebook hermer etter Tiktok - steg 6,5 prosent på Wall Street

Wall Street steg etter positive jobbtall og oppgang blant tekgigantene.

Publisert: Oppdatert: 6. august 2020 23:02 , Publisert: 6. august 2020 22:01

Facebook steg 6,49 prosent etter å ha lansert funksjonen «Reels» på Instragram onsdag. Den nye videodelingsmuligheten ligner på Tiktok, og har mange av de samme funksjonene som den kinesiske appen, skriver CNBC.

«Reels» har blitt gradvis rullet ut i en rekke land, men onsdag ble den tilgjengelig for amerikanske Instagram-brukere.

Tekselskapene dro opp

Flere store tekselskaper gjorde det også godt på børs torsdag. Apple-aksjen klatret 3,49 prosent, Netflix var opp 1,39, Microsoft steg 1,60 prosent og Amazon-aksjen økte 0,62.

Alle Wall Street-indeksene startet handelsdagen i negativt terreng torsdag, men hadde ved stengetid snudd til pluss.

Slik så Wall Street ut ved stenging:

S&P 500-indeksen opp 0,64 prosent

Nasdaq Composite-indeksen opp 1 prosent

Dow Jones-indeksen opp 0,68 prosent

Ellers falt strømmetjenesten Roku 6,98 prosent for dagen, selv om selskapet tirsdag kveld rapporterte om et mindre tap enn ventet for kvartalet.

Uber steg 4,55 prosent for dagen, før selskapets kvartalsrapport etter børsstenging.

Bedre jobbtall enn ventet

Oppgangen kom etter at ferske tall viser at det var 1,186 millioner førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd i USA forrige uke. Det var over forventningene på 1,423 millioner førsteganssøkende.

Det er også det laveste søknadsvolumet siden pandemien startet, ifølge CNBC.

Amerikanske myndigheter jobber fortsatt med å få på plass en støttepakke for å hjelpe med effektene av coronaviruset, noe som skaper usikkerhet i markedet og demper Wall Street-veksten noe, ifølge Reuters. Det er blant annet snakk om å gi støtte til arbeidsledige.

Oslo Børs var nesten flat ved stenging og det var nedgang på europeiske børser.