Nordmenn stormet inn på Børsen i krisekvartalet: Nå eier over 400.000 aksjer

Stadig flere nordmenn eier aksjer. I første kvartal ble det over 33.000 nye private eiere på Oslo Børs, hvor det nå er 418.000 privatkunder, ifølge Aksje Norge.

Fasaden på Oslo Børs. Vis mer Kjetil Malkenes Hovland, E24

Publisert: Publisert: 17. april 2020 10:43

Det har kommet rekordmange nye aksjonærer på Oslo Børs i årets tre første måneder.

Ifølge tall fra VPS kom det til 33.335 nye privatpersoner i aksjemarkedet i første kvartal, som er mer enn i hele fjor, viser en oversikt fra Aksje Norge.

Det er nå 418.000 privatpersoner som eier aksjer eller egenkapitalbevis på Oslo Børs, ifølge Aksje Norge. Egenkapitalbevis er et aksjelignende instrument som blant annet brukes i stedet for aksjer av en del sparebanker.

– Mange har nok blitt påvirket av andre, vil jeg tro. Vi har naturligvis ikke fått snakket med all de 33.335 det gjelder, sier daglig leder Kristin Skaug i Aksje Norge til E24.

– Men jeg hører at det i stor grad er snakk om helt ferske kunder som ikke har handlet med aksjer før. Bankene sier de må hente inn ekstra folk for å kunne hjelpe alle, sier Skaug.

Av de 418.000 privatkundene er det om lag 122.000 kvinner og 296.000 menn, ifølge Aksje Norge.

Det er rekordmange private aksjonærer på Oslo Børs, ifølge Aksje Norge. Vis mer Aksje Norge

Frykter nedturen skremmer folk

Veldig mange av de nye aksjonærene kom inn i markedet før den kraftige nedturen på Børsen i første kvartal, men mange kom også inn etter fallet, ifølge Aksje Norge.

Hovedindeksen på Oslo Børs falt med 24 prosent til 707,13 poeng i løpet av kvartalet, og det betyr at mange aksjonærer fikk seg en smell.

Til sammen eide nordmenn aksjer for 86,8 milliarder kroner ved utgangen av første kvartal, fra 115 milliarder kroner ved utgangen av fjoråret.

Daglig leder Kristin Skaug i Aksje Norge. Vis mer CF Wesenberg

– Jeg må innrømme at jeg er litt bekymret for at folk blir redde etter nedturen og ikke tør gå inn igjen i aksjemarkedet senere, sier Skaug.

– Men jeg tror og håper at dette ikke har rammet folks buffer. Aksjemarkedet er ikke arena for kortsiktig sparing, det er bedre å bruke aksjer som langsiktig sparing på toppen, sier hun.

I snitt satt de private aksjonærene på aksjer og egenkapitalbevis for rundt 300.000 kroner ved utgangen av 2019, mens snittet falt til 207.000 kroner ved utgangen av mars.

Fryktet aksjeflukt

Så langt har imidlertid ikke Aksje Norge-sjefen sett tegn noen dramatisk flukt.

– Jeg hadde fryktelig vondt i magen og lurte på om alle disse ble redde og ville ut av aksjer fort. Men jeg opplever ikke at det er så mange spørsmål om å gå ut av markedet, men mer om det er riktig å gå inn og kjøpe aksjer billig, sier Skaug.

– Men det er ikke lett å gi råd om dette. Aksjer er ikke som en jakke som du kan kjøpe på salg og bruke senere. Det er ikke sikkert at en billig aksje skal veldig mye opp igjen, det kommer an på flere ting, sier Aksje Norge-lederen.

Hun håper at folk ikke setter alle pengene sine på ett kort, men sprer pengene sine på mange aksjer eller handler i fond.

– Min største frykt er at folk ikke sparer i fond, men kun investerer i ett selskap, og dermed blir veldig sårbare for svingninger i det selskapet, sier hun.

VERDIFALL: Privatpersoners aksjeverdier falt i første kvartal, etter coronakrise og oljeprisfall. Vis mer Aksje Norge

Mange unge eier aksjer

Mange unge kommer også til i aksjemarkedet. 67 prosent av de nye aksjonærene som kom til i første kvartal er under 40 år, ifølge Aksje Norge.

– En årsak til dette kan være at mange unge føler at de har et sparebehov, og at det har blitt økt kunnskap om aksjer og fond i samfunnet. Noen har nok også sett at det har vært en kraftig oppgang i markedet de siste ti årene. Mange har tjent gode penger, sier Skaug.

Ekstremt lave renter på innskudd kan også ha bidratt til å lokke flere inn i aksjemarkedet, ifølge Aksje Norge.

– Vi har sett at mange eldre tidligere har hatt penger til overs og spart dem i aksjemarkedet. Nå har også mange unge fått øynene opp for aksjer. De ønsker at pengene skal vokse raskere enn de gjør på konto, sier Skaug.

– Litt vondt i magen

Skaug er fornøyd med at flere privatkunder nå kjøper aksjer på Oslo Børs.

– I et langsiktig perspektiv er det flott at flere får øynene opp for aksjemarkedet, så det ikke bare er forbeholdt de profesjonelle. Men jeg må innrømme at det gjorde litt vondt i magen da jeg så hvor mange nye som kom inn i markedet i fjor. Da tenkte jeg: nå smeller det vel, sier Skaug, og fortsetter:

– Heldigvis er mange tydelige på at de ønsker å spare langsiktig i aksjer, og ikke ser for seg å gjøre en kule og handle fra dag til dag. De aller, aller fleste gjør dette som en månedlig sparing. Det er det som er bra. De fleste av oss må jo spare til vi blir gamle.

Geografiske forskjeller

Det er naturlig nok flest aksjonærer rundt de store byene hvor det bor mest folk, som i Oslo, Bergen, Bærum, Stavanger og Trondheim.

Oppgangen i antall aksjonærer har imidlertid vært størst i Drammen, med 37 prosent økning til 6.298 private aksjonærer det siste året. I Asker har antallet aksjonærer økt med 29 prosent til 9.571.

Flest private aksjonærer har Oslo med 65.974 personer, opp 14 prosent det siste året.