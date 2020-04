Oslo Børs følger oljeprisen tydelig nedover

Oslo Børs starter sin andre dag på rad med nedgang, mens oljeprisen faller kraftig.

Publisert: Oppdatert: 21. april 2020 09:24 , Publisert: 21. april 2020 07:54

Hovedindeksen på Oslo Børs er ned 1,47 prosent kort tid etter åpningstid tirsdag morgen.

Her er DNB mest omsatt i tidlig handel, ned 2,30 prosent. Deretter følger Equinor, ned 2,41 prosent, foran Frontline som stiger 7,12 prosent.

Før børsåpning leverte inkassoselskapet Axactor og IT-selskapet Nordic Semiconductor sine tall for første kvartal, og aksjene går hver sin vei.

Aksjene i Axactor, som noterte et tydelig resultatfall, faller 6,47 prosent. På den andre siden er aksjene Nordic Semiconductor, som snudde til overskudd i løpet av kvartalet, opp 5,61 prosent.

Samtidig er oljeprisen på vei kraftig nedover. I skrivende stund omsettes ett fat med Nordsjøolje (brent) for 23,7 dollar i spotmarkedet, ned 8,92 prosent for dagen.

Kombinert med et kraftig fall for prisen på amerikanske lettolje (WTI), bidrar det til å løfte en rekke tankaksjer på Børsen tirsdag morgen.

Nedgang i Asia etter WTI-kollaps

Utviklingen på Oslo Børs kommer etter et bredt fall på de asiatiske børsene i morgentimene. Pilene pekte også nedover på de amerikanske indeksene kvelden før, da en dramatisk utvikling for WTI-oljen preget markedet.

Prisen for amerikanske lettolje med levering i mai dundret nedover mandag kveld, og endte i minus etter et fall på mer enn hundre prosent.

Dagen etter har prisen for mai-kontraktene hentet seg noe inn, og man går i løpet av dagen over til juni-kontrakter for WTI-oljen.

Mandag endte også negativt for Oslo Børs. Samme dag varslet laksekjempen Mowi om et svakere resultat enn ventet i første kvartal, og trakk med seg sjømataksjene nedover. Hovedindeksen endte ned 1,01 prosent, og Mowi endte ned 6,66 prosent som Børsens mest omsatte.

