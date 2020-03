Zalando varsler betydelig svakere resultat enn ventet

Restriksjoner på grunn av coronaviruset og «eksepsjonelle» nedskrivninger preger et resultatvarsel fra netthandelsgiganten.

Vis mer ARND WIEGMANN / X90184

Publisert: Publisert: 31. mars 2020 07:27

Zalando venter at både inntektene og resultatet blir betydelig påvirket på negativ måte i første kvartal. Det viser et fersk resultatvarsel fra selskapet.

Den tyske netthandelskjempen venter at inntektene vil komme inn betydelig lavere enn anslagene fra analytikerne som ble presentert 11. mars. Dette på grunn av at disse prognosene var basert på selskapets anslag for 2020 som ble presentert i slutten av februar, og ikke hadde hensyntatt europeiske myndigheters tiltak for å redusere smittespredning.

Det justerte resultatet (ebit) for første kvartal vil bli negativt påvirket både på grunn av det lave salget, i tillegg til en «eksepsjonell» nedskrivning av inventar på grunn av reviderte salgsforventninger for inneværende sesong, opplyser selskapet.

Analytikernes anslag over inntektsvekst i første kvartal har vært på 19 prosent, samtidig som det justerte resultatet var ventet å komme inn på −28 millioner euro. Ingen av disse kan altså nå innfris.

Selskapet venter heller ikke at prognosene for 2020 som ble lagt frem i utgangen av februar vil være mulig å oppnå. Styret i selskapet vil komme med nye prognoser så raskt pandemi-situasjonen er lettere å se konsekvensene av.

Zalando legger etter planen frem kvartalsresultatet 16. april. Generalforsamlingen som var planlagt avholdt 20. mai bli utsatt på grunn av situasjonen.

